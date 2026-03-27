Они действительно поражают, поскольку на этих локациях невероятной красоты природа и вода, пишет Euronews. Для многих туристов именно чистота побережья становится решающим фактором при выборе места отдыха.

Какие пляжи считаются самыми чистыми?

Первое место в этом году занял пляж Исла Пасьон в Мексике. К этому уединенному острову можно добраться на лодке с Косумеля. Локация привлекает всех любителей снорклинга. Здесь можно плавать среди коралловых рифов и даже встретить скатов, а еще – увидеть места гнездования морских черепах.

Второе место в мире и первое в Европе занял пляж Элафониси на острове Крит. Его визитной карточкой является нежный розовый песок, который образовался из измельченных ракушек. Это место является идеальным для семейного отдыха благодаря мелким лагунам. Более глубокая вода уже больше подходит для плавания и подводного мира.

Это место настолько красиво выглядит, особенно в солнечную погоду, что становится мечтой для многих. Многие туристы на самом деле хотят побывать на пляже с розовым песком.

Третью строчку заняла лагуна Балос. Туристов сюда привлекает кристально чистая бирюзовая вода и живописные скалы. На пляже есть базовая инфраструктура, однако здесь несколько сложный спуск к морю и возможна ветреность. Сюда можно добраться паромом из порта Киссамос.

В десятку лучших и самых чистых пляжей вошли Прайя-да-Фалезия в регионе Алгарве – известная высокими скалами охристого цвета, а также Ла-Пелоза и Сардиния.

К уже привычному ежегодному рейтингу лучших пляжей добавились еще и уникальные, где собраны места с особой природой – от колоний пингвинов до побережья с видом на античные достопримечательности.

Какие есть самые уникальные пляжи в мире?

Первое место занял пляж Боулдерс в Южной Африке. Он известен колонией африканских пингвинов, за которыми можно наблюдать в естественной среде.

Второе место занял остров Изола-Белла вблизи Сицилии. Сюда можно добраться по узкой песчаной тропе во время отлива, а особым местом здесь делает вид на античный театр в Таормине.

Третью позицию занял пляж Бамбург в Нортумберленде. Здесь можно наслаждаться долгими прогулками вдоль широкой полосы белого песка.

Какая страна является идеальной для морского отпуска?

Португалия предлагает разнообразный отдых: пляжи Алгарве, скалистые берега Мадейры и велосипедные маршруты по долине Дору, пишет Daily Mail. Туристы могут наслаждаться как активным, так и спокойным отдыхом, включая дегустацию вина и прогулки по историческим городам.

