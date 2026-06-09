Американскую пару туристов хитро обманули на одной из популярных туристических локаций в Риме. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как туристов заставили переплатить в Риме?

Николь Энн вместе с партнером гуляла по известной площади Пьяцца Навона и посетила джелатерию "Дон Нино". Пара заказали два стаканчика мороженого с двумя шариками, что должно было бы стоить 24 евро, но в итоге заплатили 44 евро. Заметим, что в эквиваленте это составляет 2263 гривны.

Вместо своего заказа пара получила два мороженых с тремя шариками и завышенный чек. Продавцы добавили к нему взбитые сливки за 2 евро, маленький макарон за 3 евро и канноли за 5 евро. При этом все обустроили так, что туристы подумали, будто дополнительные вкусности входят в стоимость. Николь Энн поняла, что заплатила за два мороза космическую цену, только когда заглянула в чек.

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Туристка заплатила 44 евро за два мороженых в Риме / Фото Daily Mail

Женщина была очень разочарована и даже заявила, что это худший десерт, который она когда-либо пробовала.

Вот так выглядит мороженое за 22 евро в Риме / Фото Daily Mail

Другая пара рассказала еще более странную историю, которая случилась с ними вблизи Вены. Туристы заказали в кондитерской мороженое, а потом увидели, что в чеке с них вычислили 1,6 евро (82 гривны) за тарелку, в которой вынесли мороженое. Когда посетитель подошел на бар за объяснениями, ему сказали, что это плата за мытье посуды. Мол, если бы мороженое подали в картонном стаканчике, то плату не взимали бы, но заранее об этом туристов никто не предупредил.

Многие путешественники отметили, что тоже попадали в такие ситуации. Они посоветовали не посещать заведения в туристических локациях, а заглядывать в тихие дворики и узкие улочки. Обычно в менее популярных ресторанах туристов не обманывают так нагло.

Как сэкономить во время отпуска в Италии?

Отпуск в Италии может стоить дешевле, чем вы ожидали, если знать некоторые лайфхаки, которыми пользуются сами итальянцы. Журналистка из Италии Бенедетта Геддо советует не садиться за столик в кафе, если вы просто забежали выпить кофе. Дешевле будет присесть за барную стойку, ведь тогда с вас не вычтут дополнительную плату за обслуживание.

Также итальянка не советует ехать в исторические центры городов автомобилем, ведь за это грозит штраф. Кроме того, найти паркоместо рядом может быть настоящей проблемой. Лучше воспользоваться общественным транспортом.