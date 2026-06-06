Казахстан – идеальное направление для тех, кто ищет приключений, культурных впечатлений и чего-то нового. Популярный туристический путеводитель Lonely Planet рассказывает, чем стоит заняться туристам, которые приехали в эту страну.

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Куда пойти и что увидеть в Казахстане?

Алматы. Исследование Казахстана стоит начать с крупнейшего города и бывшей столицы, которая окружена мощными горами. Районы Алматы сохранили в себе культурное наследие страны. Здесь стоит прогуляться по колоритному Зеленому рынку, полюбоваться архитектурой и увидеть Центральную мечеть.

Астана. Совсем с другой стороны Казахстан открывается в футуристической Астане. Город со стеклянными небоскребами расположен прямо посреди степи и совершенно не защищен от ветра. Из-за этого в столице Казахстана может быть очень холодно. Зимой, даже при хорошей погоде, столбики термометров часто достигают отметки -17 градусов.

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Лучшее время, чтобы увидеть Астану, – это лето. И даже тогда стоит прихватить с собой куртку.

Вечерняя Астана / Фото Depositphotos

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о путешественнице из Украины, которая исследует страны Центральной Азии. По ее словам, в Казахстане – интереснее, чем в Европе. К тому же цены здесь очень приятные – такси стоит около 4 евро, ночь в отеле – 35 – 50 евро, а в ресторане можно уложиться в 10 евро.

Чаринский каньон. Этим удивительным скальным образованиям уже 12 миллионов лет. Самая популярная локация – Долина замков. Добраться до нее можно автобусом, а остальную территорию каньона придется исследовать на внедорожнике. Чтобы полностью исследовать эту уникальную местность с красными скалами, стоит выделить 2 – 3 дня. В июле и августе лучше не ехать, потому что может быть очень жарко.

Чаринский каньон образовался под влиянием тысячелетних природных процессов / Фото Depositphotos

Кольсальские озера. От красоты этого живописного каскада из трех озер перехватывает дыхание. До первого озера добраться легче всего, и именно поэтому возле него много людей. Лучше отправиться пешком ко второму и третьему, чтобы насладиться красотой природы наедине.

Национальный парк Алтын-Эмель. Здесь можно увидеть уникальную "поющую дюну", которая издает звук при смещении песка в сухую и ветреную погоду. В этой местности туристы могут почувствовать себя героями книги "Дюна", ведь здесь на более 4,6 километра квадратных простирается пустыня.



Национальный парк Алтын-Эмель / Фото Shamsiya Savidova

Озеро Тузколь. Посреди гор Тянь-Шань расположено уникальное высокогорное озеро Тузколь, соленость воды в котором близка к уровню Мертвого моря. Вода в нем считается лечебной, поэтому озеро идеально подходит для отдыха после похода по горам. Пейзажи вокруг него завораживают, а рядом нет никакой цивилизации, что делает это место идеальным для побега от городского шума.

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Национальный парк Катон-Карагай. В этом месте можно почувствовать себя настоящим кочевником. Для туристов предлагают экскурсии на лошадях через живописные зеленые долины и горы. К слову, запах лошадей создает настоящий камуфляж для людей, а потому можно увидеть редких животных, которые обычно прячутся. Например, в 2021 году здесь заметили снежного барса.

Пейзажи в Национальном парке Катон-Карагай / Фото Depositphotos

Ну и еще одно уникальное занятие в Казахстане – это поездка ночным поездом через бескрайние степи из Алматы в Астану. Только представьте – вы часами не будете видеть ни одного намека на цивилизацию. Заметим, что вагон-ресторан в этом поезде очень популярен, ведь все хотят наблюдать за безлюдной степью. Лучше всего приходить еще до открытия (перед 8 часами утра), чтобы точно был свободный столик.

Казахстан – это страна контрастов и дикой природы. Путешествие сюда создаст воспоминания, которые точно сохранятся на всю жизнь.