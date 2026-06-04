Черногория поражает многообразием пейзажей – здесь есть море, горы, национальные парки и древние города. 24 Канал называет 5 причин, почему стоит спланировать поездку в эту страну уже этим летом.

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Почему стоит увидеть Черногорию?

Первая причина – Которский залив. Это одно из самых живописных мест во всей Европе, где от красоты природы просто перехватывает дыхание. В этой местности царит идеальный покой, который нарушает разве что пение сверчков. Обязательно стоит посетить Пераст – небольшое село с невероятными пейзажами.

Немного громче атмосфера царит в средневековом Которе, который тоже является весомой причиной, чтобы увидеть Черногорию. Этот город-крепость, который относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО, часто сравнивают с популярным хорватским Дубровником. Здесь также есть мощные стены, узкие каменные улочки и дворцы в венецианском стиле. Вечером Котор превращается в шумный туристический город, где из каждого второго бара звучит музыка.

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Которский залив в Черногории / Фото Depositphotos

Вторая причина – Скадарское озеро, которое является крупнейшим на Балканском полуострове. Об этой локации в Черногории (и в Албании также, ведь озеро расположено между двумя странами) слышали не все, но она точно стоит внимания. Этот водоем окружен зелеными горами, камышом и белыми лилиями. Чтобы сполна ощутить всю красоту природы, стоит отправиться на экскурсию на лодке.

Кстати, возле озера живут уникальные виды птиц, среди которых есть одна из самых тяжелых в мире – далматинский пеликан.

Живописное Скадарское озеро / Фото Shutterstock

Третья причина – удивительный Национальный парк Дурмитор. Если вы были на море в Черногории, то этот национальный парк вас очень удивит. Здесь кажется, что попадаешь в совершенно другую страну – мощные горы, альпийские луга, коровы, которые переходят дорогу в неожиданный момент, реки и рафтинг. Горная Черногория напоминает Альпы, но с более спокойной атмосферой. Здесь обязательно надо арендовать автомобиль и ехать, куда видят глаза.

Украинка рассказала о Национальном парке Дурмитор: видео @alayaroshhh

Четвертая причина – руины Старого Бара. В 1878 году, во время освобождения города от османов, здесь взорвали пороховые склады, что привело к серьезным разрушениям, а через 100 лет Старый Бар полностью уничтожило землетрясение. Местные жители переселились ближе к побережью и основали Новый Бар.

Ныне Старый Бар – это город-призрак и музей под открытым небом. Здесь сохранились средневековые церкви, мощные стены и византийская архитектура. Рядом с руинами растут оливковые деревья, что придает этому месту особую атмосферу. Пешеходная улица, которая ведет к руинам, заполнена колоритными ресторанами, где посетители могут представить, что попали в прошлое.

Старый Бар / Фото "Украина Инкогнита"

Ну и пьятая причина посетить Черногорию – это доступные цены, которые значительно дешевле, чем в Хорватии или Италии. Например, как пишет Lonely Planet, чашка эспрессо обойдется в 1 евро, а 0,5 литра местного пива – 2,5 евро. Рыбное блюдо в ресторане стоит около 12 евро, а пицца – 9 евро. Такси из аэропорта Подгорицы на автовокзал стоит около 15 евро, а билет на автобус в Котор – 9 евро.

Правда, учитывая увеличение популярности этой страны, в некоторых туристических локациях цены все-таки не отстают от европейских. Но, если выбирать более спокойные курорты, то цена за отдых будет доступной.