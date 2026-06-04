Чорногорія вражає різноманіттям пейзажів – тут є море, гори, національні парки та стародавні міста. 24 Канал називає 5 причин, чому варто спланувати поїздку у цю країні вже цього літа.

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Чому варто побачити Чорногорію?

Перша причина – Которська затока. Це одне з наймальовничіших місць у всій Європі, де від краси природи просто перехоплює подих. У цій місцевості панує ідеальний спокій, який порушує хіба що спів цвіркунів. Обов'язково варто відвідати Пераст – невелике село з неймовірними краєвидами.

Трохи гучніша атмосфера панує у середньовічному Которі, який теж є вагомою причиною, щоб побачити Чорногорію. Це місто-фортецю, яке належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, часто порівнюють з популярним хорватським Дубровніком. Тут також є могутні мури, вузькі кам'яні вулички та палаци у венеційському стилі. Ввечері Котор перетворюється на гамірне туристичне місто, де з кожного другого бару лунає музика.

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Которська затока у Чорногорії / Фото Depositphotos

Друга причина – Скадарське озеро, яке є найбільшим на Балканському півострові. Про цю локацію у Чорногорії (і в Албанії також, адже озеро розташоване між двома країнами) чули не всі, але вона точно вартує уваги. Ця водойма оточена зеленими горами, очеретом і білими ліліями. Щоб сповна відчути всю красу природи, варто відправитися на екскурсію човном.

До речі, біля озера живуть унікальні види птахів, серед яких є один з найважчих у світі – далматинський пелікан.

Мальовниче Скадарське озеро / Фото Shutterstock

Третя причина – дивовижний Національний парк Дурмітор. Якщо ви були на морі у Чорногорії, то цей національний парк вас дуже здивує. Тут здається, що потрапляєш у геть іншу країну – могутні гори, альпійські луки, корови, які переходять дорогу в неочікуваний момент, річки та рафтинг. Гірська Чорногорія нагадує Альпи, але зі спокійнішою атмосферою. Тут обов'язково треба орендувати автомобіль і їхати, куди бачать очі.

Українка розповіла про Національний парк Дурмітор: відео @alayaroshhh

Четверта причина – руїни Старого Бару. У 1878 році, під час визволення міста від османів, тут підірвали порохові склади, що призвело до серйозних руйнувань, а через 100 років Старий Бар повністю знищив землетрус. Місцеві мешканці переселилися ближче до узбережжя і заснували Новий Бар.

Нині Старий Бар – це місто-привид і музей просто неба. Тут збереглися середньовічні церкви, могутні мури та візантійська архітектура. Поруч з руїнами ростуть оливкові дерева, що додає цьому місцю особливої атмосфери. Пішохідна вулиця, яка веде до руїн, заповнена колоритними ресторанами, де відвідувачі можуть уявити, що потрапили у минуле.

Старий Бар / Фото "Україна Інкогніта"

Ну і п'ята причина відвідати Чорногорію – це доступні ціни, які значно дешевші, ніж у Хорватії чи Італії. Наприклад, як пише Lonely Planet, чашка еспресо обійдеться в 1 євро, а 0,5 літра місцевого пива – 2,5 євро. Рибна страва у ресторані коштує близько 12 євро, а піца – 9 євро. Таксі з аеропорту Подгориці на автовокзал коштує близько 15 євро, а квиток на автобус у Котор – 9 євро.

Щоправда, з огляду на збільшення популярності цієї країни, у деяких туристичних локаціях ціни все-таки не відстають від європейських. Але, якщо обирати більш спокійні курорти, то ціна за відпочинок буде доступною.