Популярний туристичний путівник Lonely Planet розповів про маловідомі місця у Європі, які стануть для вас справжнім відкриттям цього літа. Тут нема натовпів туристів, черг та завищених цін.

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Куди поїхати влітку у Європі, щоб відпочити без натовпів?

Юлійські Альпи, Словенія. Словенія несправедливо ховається у тіні популярних Італії та Австрії. Але саме завдяки цьому, тут можна насолоджуватися дивовижною красою природи наодинці. Літо – це найкращий час, щоб дослідити Юлійські Альпи та Національний парк Триглав. Сходження в гори та прогулянки мальовничими долинами можна поєднати з купанням у мальовничих озерах Бохінь і Блед.

До слова, озеро Бохінь визнали найкрасивішим маловідомим озером Європи. Ця кришталево чиста водойма оточена могутніми горами, які вкриті лісами. Куди не глянь – краєвиди вражають.

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Озеро Бохінь у Словенії / Фото @andrearogalas

Альта-Бадія, Італія. Долина Альта-Бадія у Південному Тіролі – це альтернатива переповненим влітку Доломітовим Альпам. Гори тут не настільки великі, але є інша перевага – гастрономія. Регіон усипаний ресторанами з гіду Мішлен, але є тут і звичайні таверни, які пропонують дуже смачну і недорогу їжу.

Взимку Альта-Бадія є популярним гірськолижним курортом, але влітку тут теж дуже цікаво. Туристи можуть покататися на канатній дорозі, вирушити у велопрогулянку чи піти у гори. Для екстремалів тут є via ferrata, що у перекладі означає "залізний шлях", – це підйом скелями завдяки сталевому страхувальному тросу, металевим сходам та підвісним мостам.



Курорт Альта-Бадія / Фото Mostovyi Sergii Igorevich, Shutterstock

Міню, Португалія. Провінція Міню – це абсолютно інша Португалія, ніж у Лісабоні чи Алгарве. Португальці обожнюють цей край зелених пагорбів, смачної кухні та традиційної культури. Крім того, Міню є батьківщиною відомого "зеленого вина" Vinho Verde. Це легкий напій з невеликою кількістю алкоголю, який ідеально смакує у спеку.

У провінції Міню є багато старих міст, які зберегли красиву архітектуру та спокійну атмосферу. Туристам варто відвідати Брагу, яка є ідеальною стартовою точкою для дослідження регіону, Понте-де-Ліма, де є стародавній римський міст, Гімарайнш та Віана-ду-Каштелу.

Одна з вулиць міста Гімарайнш / Фото Depositphotos

Ла-Ріоха, Іспанія. Ця провінція славиться своїми виноградниками і виноробнями у стилі замків. Місцевість ідеально підійде для спокійного відпочинку на природі та винних дегустацій. Якщо хочеться більше міського галасу, то у Логроньйо є багато барів, де подають різні види вина і закуски.

Для найкращого дослідження регіону експерти радять вирушати з Більбао у винні магазини Аро, далі їхати у Бріонес, де можна відвідати зруйнований замок та музей вина Vivanco. Також варто зупинитися у середньовічній Лагуардії і завітати у місцеві виноробні.

Виноробний іспанський регіон Ла-Ріоха / Фото Depositphotos

Півострів Пеліон, Греція. Це ідеальна локація для туристів, які хочуть відпочити у Греції без натовпів і переповнених пляжів. Півострів Пеліон на березі Егейського моря більш популярний серед греків, а не іноземців. Тут є тихі відокремлені курорти, чисте море і красива природа. Пляжний відпочинок можна поєднати з дослідженням гірської частини півострова та колоритних селищ.

Півострів Пеліон у Греції / Фото Depositphotos

У Європі насправді заховано ще чимало невідомих локацій, фотографії з яких не знайдеш у кожного другого в інстаграмі. Саме такі місця дарують найбільше емоцій і автентичний досвід.