Украинским туристам не нужна виза, чтобы посетить Узбекистан. Безвизовый режим позволяет пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода. Все чаще в соцсетях попадаются ролики украинцев, которые в восторге от путешествия в Узбекистан. Поэтому со ссылкой на Lonely Planet мы решили рассказать несколько важных нюансов об этой стране, которые стоит знать туристам.

Что надо знать перед тем, как ехать в Узбекистан?

1. В традиционный летний сезон отпусков в Узбекистан лучше не ехать. Дело в том, что эта страна имеет резко контенинтальный климат, который характеризуется суровой зимой и жарким летом. В летние месяцы столбики термометров в Узбекистане могут достигать +40 градусов. Прогулки и исследования архитектуры при таких условиях будут невыносимыми.

Лучше всего планировать путешествие на осень и весну, когда погода более комфортная для пребывания на улице.

2. Билеты на скоростные поезда надо бронировать заранее. В Узбекистане ездит высокоскоростной поезд Afrosiyob, которым из Ташкента в Самарканду можно добраться всего за 2,5 часа. Заметим, что время в пути автомобилем займет не менее 5 часов.

Из-за удобства билеты на этот поезд разбирают очень быстро, поэтому их нужно покупать за неделю или даже больше. Сделать это можно на сайте узбекской железной дороги.

3. Комфортные отели с завтраками также надо бронировать заранее. Хотя Узбекистан трудно назвать популярной туристической страной, но номера в хороших отелях в туристических местах быстро заполняются. Поэтому не стоит откладывать поиск жилья на последний момент.

4. Забронируйте трансфер из аэропорта. Если вы прилетаете в Ташкент, то лучше заранее позаботьтесь о добирании из аэропорта в отель. Трансфер можно забронировать непосредственно через отель, и это будет значительно комфортнее, чем разбираться с местными таксистами, которые любят завышать цены.

Еще один вариант – скачать приложение местной службы такси Yandex Go, но для его использования понадобится узбекская SIM-карта. Ее, конечно, можно купить в электронном формате, но сомневаемся, что сразу по прилету у вас будет достаточно времени и сил, чтобы со всем этим разобраться.

Площадь Регистан в Самарканде / Фото Depositphotos

5. Обязательно запланируйте прогулку по Самарканде вечером. В темное время суток Мавзолей Гур-эмир имеет совсем другой вид из-за красивой подсветки. Именно поэтому его стоит увидеть и днем, и вечером. В то же время в Ташкент не стоит ехать в понедельник, потому что большинство музеев будут закрыты.

6. Обменяйте деньги на местную валюту. В отелях и большинстве сувенирных киосков Узбекистана можно рассчитаться карточкой, но на рынках и за пределами города лучше иметь узбекский сум.

7. Знайте местный язык тела. Узбеки обожают рукопожатие, поэтому не стесняйтесь жать руку мужчинам, а особенно – пожилым. В то же время при встрече с женщиной нормой является легкий поклон, а не рукопожатие. Еще один особый жест, которым вы заслужите себе особое уважение среди местных, – это класть руки на сердце во время встречи.

8. Торговаться можно, но в меру. В такси и на рынках просить меньшую цену нормально, но не стоит слишком сильно настаивать. Цены здесь не сильно завышены, поэтому стоит рассчитывать только на небольшую скидку.

В общем Узбекистан безопасная страна. Здесь редко случаются преступления против туристов. Единственное, что вам грозит, – это карманники в крупных городах. Женщины также могут путешествовать самостоятельно и не бояться за собственную безопасность. Но короткие шорты и юбки лучше оставить дома.