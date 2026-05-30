Українським туристам не потрібна віза, щоб відвідати Узбекистан. Безвізовий режим дозволяє перебування до 90 днів упродовж 180-денного періоду. Усе частіше у соцмережах попадаються ролики українців, які в захваті від подорожі в Узбекистан. Тож з посиланням на Lonely Planet ми вирішили розповісти кілька важливих нюансів про цю країну, які варто знати туристам.

Що треба знати перед тим, як їхати в Узбекистан?

1. У традиційній літній сезон відпусток в Узбекистан краще не їхати. Річ у тому, що ця країна має різко контенинтальний клімат, який характеризується суворою зимою і спекотним літом. У літні місяці стовпчики термометрів в Узбекистані можуть сягати +40 градусів. Прогулянки і дослідження архітектури за таких умов будуть нестерпними.

Найкраще планувати подорож на осінь та весну, коли погода більш комфортна для перебування на вулиці.

2. Квитки на швидкісні потяги треба бронювати заздалегідь. В Узбекистані їздить високошвидкісний потяг Afrosiyob, яким з Ташкенту до Самарканди можна дістатися всього за 2,5 години. Зауважимо, що час у дорозі автомобілем займе щонайменше 5 годин.

Через зручність квитки на цей потяг розбирають дуже швидко, тому їх потрібно купувати за тиждень або й більше. Зробити це можна на сайті узбецької залізниці.

3. Комфортні готелі зі сніданками також треба бронювати заздалегідь. Хоч Узбекистан важко назвати популярною туристичною країною, але номери в хороших готелях у туристичних місцях швидко заповнюються. Тож не варто відкладати пошук житла на останній момент.

4. Забронюйте трансфер з аеропорту. Якщо ви прилітаєте в Ташкент, то краще заздалегідь подбайте про добирання з аеропорту в готель. Трансфер можна забронювати безпосередньо через готель, і це буде значно комфортніше, аніж розбиратися з місцевими таксистами, які люблять завищувати ціни.

Ще один варіант – завантажити додаток місцевої служби таксі Yandex Go, але для його використання знадобиться узбецька SIM-картка. Її, звичайно, можна купити в електронному форматі, але сумніваємося, що одразу по прильоту у вас буде достатньо часу і сил, щоб з усім цим розібратися.

5. Обов'язково заплануйте прогулянку по Самарканді ввечері. У темну пору доби Мавзолей Гур-емір має зовсім інший вигляд через красиву підсвітку. Саме тому його варто побачити і вдень, і ввечері. Водночас у Ташкент не варто їхати у понеділок, бо більшість музеїв будуть закритими.

6. Обміняйте гроші на місцеву валюту. У готелях і більшості сувенірних кіосків Узбекистану можна розрахуватися карткою, але на ринках і за межами міста краще мати узбецький сум.

7. Знайте місцеву мову тіла. Узбеки обожнюють рукостискання, тому не соромтеся тиснути руку чоловікам, а особливо – літнім. Водночас при зустрічі з жінкою нормою є легкий уклін, а не рукостискання. Ще один особливий жест, яким ви заслужите собі особливої поваги серед місцевих, – це класти руки на серце під час зустрічі.

8. Торгуватися можна, але в міру. У таксі та на ринках просити меншу ціну є нормально, але не варто занадто сильно наполягати. Ціни тут не є сильно завищеними, тому варто розраховувати лише на невелику знижку.

Загалом Узбекистан безпечна країна. Тут рідко трапляються злочини проти туристів. Єдине, що вам загрожує, – це кишенькові злодії у великих містах. Жінки також можуть подорожувати самостійно і не боятися за власну безпеку. Але короткі шорти і спідниці краще залишити вдома.