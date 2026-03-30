Туристический эксперт Том Барбер рассказал о нескольких лучших мест, которые стоит посетить именно в июне, пишет Independent. Он выделил 3 страны, в которых можно насладиться отдыхом без лишней суеты.

Читайте также Испанию полностью накроет солнечное затмение: уже есть перечень мест, где можно увидеть зрелище

Куда поехать на отдых в июне?

Румыния

Центральная часть Румынии, в частности Трансильвания, станет настоящим открытием для тех, кто любит историю. Здесь сохранились атмосферные средневековые города, которые выглядят очень красиво.

В Брашове можно увидеть самую большую готическую церковь в Восточной Европе. Субиу подойдет для прогулок среди барочной архитектуры и старинных улиц, а Сигишоара поражает цитаделью на холме и часовой башней XIV века. Отдельного внимания заслуживают замки Бран и Корвин.

"Трансильвания – это, по сути, путешествие во времени. Кажется, будто ты вернулся на пару сотен лет назад. Здесь красивые маленькие деревни, люди до сих пор пользуются лошадьми и телегами, можно увидеть пастухов. Это как сцена из Средневековья. Здесь почти нет дорог или машин", – отметил путешественник Том Барбер.



Замок Пелеш возле Синая / Фото Pinterest

Менорка, Испания

Менорка считается одним из самых живописных островов Испании, который сочетает природную красоту с богатым культурным наследием. По словам туристического эксперта, этот остров стал одним из самых красивых мест, где он когда-либо бывал.

Остров входит в Белеарские острова и известен своими чистыми пляжами, скалистыми побережьями и зелеными долинами. ЮНЕСКО предоставило ему статус биосферного заповедника.

Вокруг Менорки проходит 185-километровая тропа Ками-де-Кавальс, которая позволяет обойти остров пешком. Туристы могут выбрать какой-то отдельный участок на утро или на целый день.

Особенно вкусной является местная кухня, поэтому туристы заберут с собой после отдыха в Менорке только лучшие впечатления.



Менорка подходит для летнего отдыха / Фото Pinterest

Лиссабон, Португалия

Столица Португалии в июне еще не страдает от сильной жары, поэтому этот месяц идеально подходит для прогулок по холмам Лиссабона и узким улочкам.

Эксперт по путешествиям Пиппа О'Киф рассказала, что Лиссабон в июне оживает благодаря фестивалю Сантос Популарес. Самые заметные празднования происходят примерно 12 – 13 июня в честь Санто-Антонио.

Во время этого празднования происходит особая традиция: десятки малообеспеченных пар могут пожениться бесплатно в церкви Санто-Антонио.

Июнь также является месяцем Прайда, где его празднуют в Лиссабоне с особым размахом.



В Лиссабон влюбляются с первого раза / Фото Pinterest

К слову, Лиссабон вошел в десятку лучших городов для проживания в 2026 году, пишет In Journal. Столица Португалии сочетает приятный климат, безопасность и постепенное улучшение городской инфраструктуры. Близость океана и многочисленные открытые пространства способствуют здоровому образу жизни и общему благополучию.

Что еще стоит знать туристам?