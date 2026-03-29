Любители астрологии уже сейчас начинают бронировать билеты в Испанию, поскольку это впервые за более 100 лет полное затмение можно будет увидеть именно с территории страны, пишет Euronews.

Читайте также "Албанские Мальдивы" подойдут не всем: что надо знать о распиаренном Ксамиле

Пик явления придется на 20:30, а фаза полного затмения продлится около двух минут – здесь все зависит от локации.

Где в Испании увидеть солнечное затмение?

Полоса полного затмения пересечет страну от Атлантического побережья до Средиземного моря. В этой зоне окажутся несколько городов: Ла-Корунья, Овьедо, Леон, Бильбао, Сарагоса, Валенсия и Пальма-де-Майорка. Именно в этих локациях Солнце на несколько минут полностью исчезнет с неба.

Кто первым увидит затмение?

Первыми полную фазу увидят регионы на севере – Галисия и побережье Кантабрия. Эти места считаются идеальными для наблюдения благодаря открытым горизонтам над Атлантическим океаном.

Среди лучших локаций: пляж Льяс, маяк Пунта-Ронкадойра, пляж Кафедральс. Также хорошими точками стукнут города Сантандер и Бильбао.

Где будет чище небо?

В центральной и северной части страны нужно выбирать места со стабильной погодой. Это может быть биосферный заповедник Бабия, Пикос-де-Европа, долина реки Эбро.

Одной из лучших точек для наблюдения считается полупустынная территория с открытым горизонтом Барденас-Реалес. Также следует рассмотреть города Бургос и Сарагоса.

На каких локациях будет финал зрелища?

Завершение затмения придется на побережье Средиземного моря. Здесь его можно будет увидеть буквально перед заходом солнца.

Среди лучших точек наблюдения: Кастельон, Валенсия и Пальма-де-Майорка. Специалисты говорят, что на побережье Майорки точно будут идеальные условия для зрелищных кадров.

Солнечное затмение уже начало активно влиять на туризм. В городах, попадающих в полосу затмения, цены на жилье стремительно вырастут – в некоторых случаях в 2 – 3 раза.

Эксперты рекомендуют выбирать локации с открытым западным горизонтом, без препятствия в виде гор или высоких домов. Этот момент является важным, поскольку затмение будет происходить очень низко над горизонтом.

Если же погода будет ловкой, то вечер 12 августа может стать одним из самых впечатляющих природных зрелищ, которые можно будет увидеть в Испании за последние десятилетия.

Второе солнечное затмение в Испании состоится 2 августа 2027 года, пишет The Olive Press. Центром космического туризма станет Андалусия, поскольку именно в этом регионе все желающие смогут увидеть природное явление. Третье частичное затмение состоится 26 января 2028 года и завершится прямо над Пиренейским полуостровом.

Что еще стоит прочитать?