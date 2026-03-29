Любителі астрології вже зараз починають бронювати квитки в Іспанію, оскільки це вперше за понад 100 років повне затемнення можна буде побачити саме з території країни, пише Euronews.

Пік явища припаде на 20:30, а фаза повного затемнення триватиме близько двох хвилин – тут все залежить від локації.

Де в Іспанії побачити сонячне затемнення?

Смуга повного затемнення перетне країну від Атлантичного узбережжя до Середземного моря. У цій зоні опиняться кілька міст: Ла-Корунья, Ов’єдо, Леон, Більбао, Сарагоса, Валенсія та Пальма-де-Майорка. Саме в цих локаціях Сонце на кілька хвилин повністю зникне з неба.

Хто першим побачить затемнення?

Першими повну фазу побачать регіони на півночі – Галісія та узбережжя Кантабрія. Ці місця вважаються ідеальними для спостереження завдяки відкритим горизонтам над Атлантичним океаном.

Серед найкращих локацій: пляж Льяс, маяк Пунта-Ронкадойра, пляж Кафедральс. Також хорошими точками стунуть міста Сантандер та Більбао.

Де буде чистіше небо?

У центральній та північній частині країни потрібно обирати місця зі стабільною погодою. Це може бути біосферний заповідник Бабія, Пікос-де-Європа, долина річки Ебро.

Однією з найкращих точок для спостереження вважається напівпустельна територія з відкритим горизонтом Барденас-Реалес. Також слід розглянути міста Бургос та Сарагоса.

На яких локаціях буде фінал видовища?

Завершення затемнення припаде на узбережжя Середземного моря. Тут його можна буде побачити буквально перед заходом сонця.

Серед найкращих точок спостереження: Кастельон, Валенсія та Пальма-де-Майорка. Фахівці кажуть, що на узбережжі Майорки точно будуть ідеальні умови для видовищних кадрів.

Сонячне затемнення вже почало активно впливати на туризм. У містах, що потрапляють у смугу затемнення, ціни на житло стрімко зростуть – у деяких випадках у 2 – 3 рази.

Список локацій на 12 серпня 2026 року: дивіться відео

Експерти рекомендують обирати локації з відкритим західним горизонтом, без перешкоди у вигляді гір чи високих будинків. Цей момент є важливим, оскільки затемнення відбуватиметься дуже низько над горизонтом.

Якщо ж погода буде спритливою, то вечір 12 серпня може стати одним з найвражаючих природних видовищ, які можна буде побачити в Іспанії за останні десятиліття.

Друге сонячне затемнення в Іспанії відбудеться 2 серпня 2027 року, пише The Olive Press. Центром космічного туризму стане Андалусія, оскільки саме в цьому регіоні усі охочі зможуть побачити природне явище. Третє часткове затемнення відбудеться 26 січня 2028 року і завершиться прямо над Піренейським півостровом.

