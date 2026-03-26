На Великому острові на Гаваях є пляж, на якому ви точно не захочете побувати. Екологічна освітня організація Environmental Literacy Council назвала пляж Каміло найбруднішим у світі.

Що відомо про найбрудніший у світі пляж?

Пляж Каміло, або, як його ще називають "Пластиковий пляж", страждає через накопичення сміття з усього світу, яке на берег приносять океанські течії. Річ у тому, що він розташований поруч з Великою тихоокеанською сміттєвою плямою – водовертем сміття у північній частині Тихого океану, площа якого перевищує площу України щонайменше на 20%. Через високий тиск води, сміття тут затримується, а океанічні течії відносять його на пляж Каміло.

90% сміття на узбережжі Каміло – це пластик. Тут валяються зубні щітки, пляшки, телевізори, пластиковий посуд тощо. Деяке сміття має десятки років. Як пише The Guardian, волонтери знайшли на березі банку з-під лосьйону 1950-х років.

Сміття безконтрольно накопичувалося на пляжі десятки років, а вперше його почали очищати лише у 2003 році. Тоді активістам вдалося видалити з Каміло 50 тонн сміття. Зараз сміття на пляжі періодично забирають, але новий пластик продовжує виносити на берег. За підрахунками, на пляж Каміло щороку потрапляє 15 – 20 тонн сміття.

Через це дуже страждають тварини й природа. Риби не відрізняють пластик від водоростей, тож починають споживати його з перших днів життя. А потім цих маленьких риб з'їдають великі, і пластик отруює геть усіх.

Місцева влада намагається боротися з забрудненням і новим виробництвом пластику. У магазинах заборонили поліетиленові пакети та пластикові контейнери для продуктів, але ситуація від цього кращою не стає.

