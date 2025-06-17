Рейтинг формувався на основі багатотисячних відгуків відпочивальників, а також на основі думки експертів у сфері туризму. Найкращим пляжем у Європі цього року визнали грецький, розповідає 24 Канал.

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Найкращі пляжі 2025 року

Пляж Елафонсі, Греція



Пляж Елафонсі / Фото Tripadvisor

Цей пляж, що розташований на південно-західному березі Криту, посів у рейтингу перше місце. Він відомий своїм унікальним рожевим піском і чарівною бірюзовою водою.

Пляж Фалезія, Португалія



Пляж Фалезія / Фото Revigorate

Він розташований у найпівденнішому регіоні країни Алгарве. Пляж є частиною безперервної піщаної смуги довжиною майже 6 кілометрів. Його оточує лінія високих скель насичених тонів: від червоних до білуватих, що контрастують із зеленню соснових гаїв над ними.

Плайя-де-Муро, Іспанія



Плайя-де-Муро / Фото TripAdvisor

Найбільший піщаний пляж Майорки, розташований на півночі острова. Він навіть був нагороджений "Блакитним прапором" за чистоту. Особливістю пляжу є дуже поступовий вхід у воду і дрібний білий пісок, що робить його ідеальним для сімейного відпочинку.

Пляж Миртос, Греція



Пляж Миртос / Фото La Magia di Cefalonia

Він розташований на північному заході острова Кефалонія й лежить у підніжжях двох гір. Миртос був обраний найкращим грецьким пляжем уже 12 разів, а ще він регулярно потрапляє в рейтинги найкращих пляжів Європи.

Пляж Спьяджа-дей-Конільї, Італія



Спьяджа-дей-Конільї / Фото Viaggi da Fotografare

Розташований на острові Лампедуза, він відомий своєю чистою блакитною водою, білим піском та загалом дуже спокійною атмосферою. Відпочивальники називають його "раєм на Землі", адже там діє обмеження на кількість відвідувачів, і він завжди чудовий.