Time Out опублікував рейтинг найкрасивіших місць світу на 2026 рік. До топу увійшли десятки вражаючих локацій з усього світу. Від маловідомих куточків до популярних туристичних напрямків.

Які країни увійшли у список найкрасивіших місць світу 2026?

20. Західний Корк, Ірландія – мальовничий регіон із затишними селами та неймовірними пейзажами.

19. Ліллафюред, Угорщина – невелике містечко серед гір із водоспадами та садами.

18. Озерний край, Фінляндія – тисячі озер, сауни та спокійна північна природа.

17. Хазянг, В'єтнам – ідеальне місце для подорожей серпантинами серед гір.

16. Нью-Форест, Англія – стародавні ліси та дикі поні.

15. Чокекірао, Перу – давнє місто серед гір із захопливими краєвидами.

14. Red Rocks, США – унікальний амфітеатр просто серед скель.

13. Брекон-Біконс, Уельс – національний парк із водоспадами та долинами.

12. Острів Діско, Гренландія – арктичні пейзажі, які не схожі ні на що інше.

11. Собор Святого Іоанна, Мальта – розкішна барокова архітектура.

10. Долина Пунакха, Бутан – мальовничі рисові поля та гірські пейзажі.

9. Водоспад Вікторія – один із найвражаючих водоспадів у світі.

8. Капо Теста, Сардинія – скелі та бірюзове море.

7. Старе місто Болоньї, Італія – середньовічна атмосфера та гастрономічна столиця.

6. Алсвотер, Англія – одне з найкрасивіших озер країни.

5. Біг-Сур, США – дикі узбережжя та океанські краєвиди.

4. Долина Дору, Португалія – виноградники та старовинні міста.

3. Бібліотека Моргана, Нью-Йорк – витончений культурний простір із унікальною історією.

2. Національний парк Комодо, Індонезія – екзотична природа та рожеві пляжі.

Яка локація опинилась на першому місці?

Перше місце посів гірський регіон Пікос-де-Європа в Іспанії, який експерти назвали локацією, що викликає найсильніші емоції та відчуття захоплення. Регіон вразив експертів насамперед різноманітністю ландшафтів. На відносно компактній території тут поєднуються стрімкі вапнякові гори, глибокі ущелини, зелені долини та густі ліси, розповідає Parade.

Атмосфера гірського регіону:

Ці гори формувалися тисячоліттями під впливом льодовиків, тому сьогодні мають різкі, майже фантастичні форми, які контрастують із м'якими природними пейзажами довкола. Окремої уваги заслуговують альпійські озера, зокрема Ковадонга. Часто їх огортає туман, що створює атмосферу спокою та водночас додає місцевості загадковості.

Озеро Ковадонга:

Ще одна причина високої оцінки – це гармонійне поєднання природи та людського життя. У горах розташовані старовинні села, де й досі зберігається традиційний уклад. Кам'яні будинки, вузькі вулиці та багатовікові звичаї створюють відчуття, ніби час тут майже зупинився. Регіон також вирізняється багатим тваринним світом. У віддалених районах мешкають вовки та кантабрійські бурі ведмеді, а також більш поширені види, як гірські кози, орли та грифи.

