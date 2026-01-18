Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Туристів закликають бути обережними: на іспанському острові зафіксували зростання злочинності

Який напрямок в Європі є найкращим для відпочинку?

Материкова Іспанія несподівано обійшла популярні острови й очолила рейтинг найпривабливіших туристичних напрямків Європи. За новими даними, саме Андалусія стала головним вибором мандрівників, залишивши позаду Канарські та Балеарські острови.

Атмосфера Андалусії: дивитись відео

Південний регіон Іспанії приваблює туристів поєднанням теплого клімату, яскравої культури, вражаючої архітектури, історичних міст і сонячних пляжів. Згідно зі статистикою, лише з квітня по червень 2025 року в Андалусії було зафіксовано 13,3 мільйона туристичних ночей, заброньованих через платформи короткострокової оренди.

Для порівняння, прибережні регіони Хорватії показали значно скромніші результати, а французький Іль-де-Франс разом із Парижем опинився лише на третьому місці. Таким чином, Андалусія впевнено обійшла традиційні туристичні "важковаговики" Європи.

Регіон відомий своєю мавританською спадщиною, об'єктами ЮНЕСКО, такими як Альгамбра в Гранаді та Севільський собор, а також унікальними природними ландшафтами, включно з єдиною в Європі пустелею Табернас. Окрім цього, Андалусія вважається одним зі світових центрів гастрономії та виробництва оливкової олії.

Андалусія / фото Вікіпедії

Дивіться також Маловідомий рай у Хорватії назвали обов'язковим місцем для відвідування у 2026 році

Втім, зростання популярності має й зворотний бік. Масовий наплив туристів посилив дискусії щодо сталого розвитку та доступності житла для місцевих мешканців. На тлі рекордних показників влада регіону стикається з дедалі більшим тиском – знайти баланс між економічною вигодою та якістю життя тих, хто живе тут постійно.

Туристи на платформі Reddit зазначають, що Андалусія дає відчуття більш "справжньої" Іспанії, ніж Барселона чи Мадрид. Хоча ці міста залишаються популярними й насиченими пам'ятками та розвагами, користувачі наголошують, що саме в Андалусії збереглася автентичність, яка часто втрачається у великих сучасних космополітичних мегаполісах.

Що додатково варто знати про Іспанію?