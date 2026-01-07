А це означає, що й зимовий лижний відпочинок іспанці шанують. Про один із курортів 24 Канал із посиланням на snow-online.com розповість докладніше.

Де можна покататися на лижах біля Валенсії за адекватну ціну?

Усього за півтори години їзди від Валенсії в Іспанії працює повноцінний гірськолижний курорт Aramón Valdelinares. Зручне розташування дозволяє туристам одного дня покататися на лижах, а наступного – повернутися до середземноморського узбережжя по апельсинові плантації та морський бриз.​

Valdelinares лежить у горах Сьєрра-де-Гудар на висоті від 1700 до 2024 метрів, що робить його одним з найвищих курортів регіону. Комплекс налічує близько 13 – 17 кілометрів підготовлених трас. Є і зелені для початківців, і червоні для досвідчених лижників.

Також працюють десяток підйомників, зокрема й крісельні, А сезон катання триває з грудня до березня, залежно від снігового покриву. Утім, як зазначає j2ski.com, Вальделінарес зазвичай має надійний сніговий покрив із середньою глибиною від 50 до 150 сантиметрів.

Гостинна атмосфера та різноманітні траси для всіх рівнів кваліфікації тут – гарантовані. Ціни на сезон 2025 – 2026 залишаються доступними порівняно з альпійськими курортами. Денний скіпас для дорослого коштує 45 євро, повна оренда спорядження (лижі, черевики, палки, шолом) – 32,5 євро, а обід у гірському ресторані обійдеться у близько 20 євро.

Отже, повний день катання обійдеться приблизно у 100 євро з особи, що відчутно дешевше, ніж в Альпах Франції чи Австрії. Хоч курорт невеликий, тут є вибір лижних шкіл, прокатів, кафе та ресторанів із традиційною арагонською кухнею.

Дорога від Валенсії – це приблизно 150 кілометрів автострадою через мальовничі гірські серпантини. Локація ідеально підходить для сімейного відпочинку – тут складно загубитися, траси компактні, а атмосфера спокійна та без натовпів великих альпійських центрів.

Унікальна перевага Aramon Valdelinares – можливість поєднати гірськолижний відпочинок із культурною програмою Валенсії, пляжами та гастрономією Середземномор'я. Такий контраст можливий тільки в Іспанії.

