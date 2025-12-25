Одним з таких місць є Кордова, яку називають перлиною Іспанії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Яке місто потрібно побачити в Іспанії?
Це прекрасне місто одне з найбільш зручних для піших прогулянок, під час яких можна побачити безліч цікавих місць. Кордова, розташована в південному регіоні Андалусії, є популярним туристичним напрямком, тому найкраще відвідувати її поза сезоном, зокрема в січні.
Кордова з її багатим спадком, дружньою атмосферою та м'яким кліматом є ідеальним місцем для подорожей взимку, оскільки тут цілий рік панує жвава атмосфера. Ви відкриєте для себе місто в спокійній, затишній атмосфері, далеко від літніх натовпів,
– йдеться у блозі про подорожі Andalucia Lovers.
Старе місто Кордови входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однією з найпопулярніших визначних пам'яток у цьому районі є мечеть La Mezquita, яка датується 784 роком нашої ери.
"Не пропустіть її архітектуру та мозаїчні візерунки, а також дізнайтеся про історію будівлі, перебуваючи там", – пише Express.
Ще одне місце в цьому районі, яке обов'язково варто відвідати, – Palacio de Viana, неймовірний будинок із садом, де колись мешкала аристократична родина.
Де провести відпустку в Іспанії?
Через холодну погоду та короткий світловий день січень може здаватися одним із найдовших місяців року. На щастя, у Європі є одне місце, де можна провести невеличку відпустку на сонці. Так, курортне містечко Лос-Крістіанос на Тенерифе виявилося найсонячнішим місцем Європи, де взимку панує тепла погода.
Також туристам рекомендують відвідати Севілью, де один з найкращих різдвяних ярмарків країни, що триває до 6 січня. Погода в місті в грудні зазвичай приємна, з температурою від 15 до 18 градусів тепла протягом дня.
Водночас письменниця-мандрівниця Дайна Камілєрі Кларк радить Мадрид як найкраще місто для святкування Нового року завдяки його унікальній атмосфері та традиціям. Зокрема, саме в столиці Іспанії існує звичай Las doce uvas de la suerte, відповідно до якого потрібно з'їсти 12 виноградин для удачі.