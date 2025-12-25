Одним з таких місць є Кордова, яку називають перлиною Іспанії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Яке місто потрібно побачити в Іспанії?

Це прекрасне місто одне з найбільш зручних для піших прогулянок, під час яких можна побачити безліч цікавих місць. Кордова, розташована в південному регіоні Андалусії, є популярним туристичним напрямком, тому найкраще відвідувати її поза сезоном, зокрема в січні.

Кордова з її багатим спадком, дружньою атмосферою та м'яким кліматом є ідеальним місцем для подорожей взимку, оскільки тут цілий рік панує жвава атмосфера. Ви відкриєте для себе місто в спокійній, затишній атмосфері, далеко від літніх натовпів,

– йдеться у блозі про подорожі Andalucia Lovers.

Старе місто Кордови входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однією з найпопулярніших визначних пам'яток у цьому районі є мечеть La Mezquita, яка датується 784 роком нашої ери.

"Не пропустіть її архітектуру та мозаїчні візерунки, а також дізнайтеся про історію будівлі, перебуваючи там", – пише Express.

Ще одне місце в цьому районі, яке обов'язково варто відвідати, – Palacio de Viana, неймовірний будинок із садом, де колись мешкала аристократична родина.

Де провести відпустку в Іспанії?