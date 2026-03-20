Тревел-експертка назвала ідеальне місто на Тенеріфе для спокійного відпочинку: тут у квітні до + 24 градусів, а пляшка вина може коштувати близько 6 євро. Йдеться про Пуерто-де-ла-Крус – атмосферне прибережне місто на півночі острова, розповідає Mirror.

Дивіться також Село з однією вулицею, морем та моторошною печерою: локація Шотландії, яку неможливо забути

Чому Пуерто-де-ла-Крус є найкращою локацією для відпочинку на Тереніфе?

За словами експертки Наташі Муні, це місце ідеально підійде тим, хто хоче уникнути натовпів і відчути справжню іспанську атмосферу. Місто приваблює чорними вулканічними пляжами, затишною гаванню, історичним центром і яскравими вулицями з кафе та ресторанами.

Атмосфера міста: дивитись відео

Тут поєднуються спокійний ритм життя й стильна атмосфера – з живою музикою, коктейль-барами та сучасною канарською кухнею. Однією з головних локацій є комплекс басейнів із морською водою Lago Martianez, створений відомим архітектором Сесар Манріке.

Тут кілька відкритих басейнів, оточених вулканічним камінням і пальмами, з видом на океан і вулкан Тейде. Серед популярних пляжів: Playa Jardin, Playa Martianez та Playa del Castillo – усі з характерним чорним піском і чистою водою. Окрім пляжного відпочинку, місто пропонує чимало цікавого: стріт-арт, артоб'єкти, ботанічні сади, зокрема Sitio Litre Garden, а також атмосферні заклади з локальною кухнею.

Дивіться також Майже без туристів: які 5 островів Європи варто відвідати справжнім любителям спокою та природи

Експертка також радить звернути увагу на місцеві вина, наприклад, білі Listan Blanco або Malvasia та червоне Listan Negro. У багатьох закладах пляшка коштує від 6 до 10 євро, що робить дегустацію доступною. Окремо вона виділяє "guachinches" – сімейні ресторани з традиційною канарською кухнею та власним вином.

Що обов'язково варто скуштувати на Тенеріфе?

Якщо ви плануєте поїздку на Тенеріфе, гастрономія тут окрема пригода, зазначає Hard Rock Hotels. Острів пропонує унікальні смаки, які точно варто спробувати хоча б раз. Почати варто з місцевого банану – він значно солодший і насиченіший за звичні нам, адже вирощується в ідеальному кліматі острова протягом усього року.

Це справжній символ Тенеріфе, який тут не просто їдять – ним пишаються. Серед головних традиційних страв Papas arrugadas, або "зморшкувата картопля". Її готують із місцевих сортів, які мають захищене походження, і подають із соусами, що підкреслюють смак. Головний із них Mojo picon.

Він буває різних видів: червоний – більш гострий і насичений, або зелений – зі свіжими травами. Цей соус додають майже до всього: від картоплі до риби та м'яса. Ще один must-try Gofio. Це суміш обсмажених і перемелених зерен, яку використовують у різних стравах: від сніданків до десертів.

Який ще напрямок обрати для класного відпочинку?