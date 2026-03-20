Тревел-эксперт назвала идеальный город на Тенерифе для спокойного отдыха: здесь в апреле до + 24 градусов, а бутылка вина может стоить около 6 евро. Речь идет о Пуэрто-де-ла-Крус – атмосферном прибрежном городе на севере острова, рассказывает Mirror.

Почему Пуэрто-де-ла-Крус является лучшей локацией для отдыха на Теренифе?

По словам эксперта Наташи Муни, это место идеально подойдет тем, кто хочет избежать толп и почувствовать настоящую испанскую атмосферу. Город привлекает черными вулканическими пляжами, уютной гаванью, историческим центром и яркими улицами с кафе и ресторанами.

Атмосфера города

Здесь сочетаются спокойный ритм жизни и стильная атмосфера – с живой музыкой, коктейль-барами и современной канарской кухней. Одной из главных локаций является комплекс бассейнов с морской водой Lago Martianez, созданный известным архитектором Сесаром Манрике.

Здесь несколько открытых бассейнов, окруженных вулканическими камнями и пальмами, с видом на океан и вулкан Тейде. Среди популярных пляжей: Playa Jardin, Playa Martianez и Playa del Castillo – все с характерным черным песком и чистой водой. Кроме пляжного отдыха, город предлагает немало интересного: стрит-арт, арт-объекты, ботанические сады, в частности Sitio Litre Garden, а также атмосферные заведения с локальной кухней.

Эксперт также советует обратить внимание на местные вина, например, белые Listan Blanco или Malvasia и красное Listan Negro. Во многих заведениях бутылка стоит от 6 до 10 евро, что делает дегустацию доступной. Отдельно она выделяет "guachinches" – семейные рестораны с традиционной канарской кухней и собственным вином.

Что обязательно стоит попробовать на Тенерифе?

Если вы планируете поездку на Тенерифе, гастрономия здесь отдельное приключение, отмечает Hard Rock Hotels. Остров предлагает уникальные вкусы, которые точно стоит попробовать хотя бы раз. Начать стоит с местного банана – он значительно слаще и насыщеннее привычных нам, ведь выращивается в идеальном климате острова в течение всего года.

Это настоящий символ Тенерифе, который здесь не просто едят – им гордятся. Среди главных традиционных блюд Papas arrugadas, или "морщинистый картофель". Его готовят из местных сортов, которые имеют защищенное происхождение, и подают с соусами, подчеркивающими вкус. Главный из них Mojo picon.

Он бывает разных видов: красный – более острый и насыщенный, или зеленый – со свежими травами. Этот соус добавляют почти ко всему: от картофеля до рыбы и мяса. Еще один must-try Gofio. Это смесь обжаренных и перемолотых зерен, которую используют в различных блюдах: от завтраков до десертов.

