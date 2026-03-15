Как рассказывает Express, есть один живописный горный регион в Европе, что стремительно набирает популярность среди туристов.
Какой горный регион в Европе стоит внимания туристов?
Речь идет о Доломитовых Альпах в Италии – место с впечатляющими известняковыми скалами, бирюзовыми озерами и густыми хвойными лесами. В последние годы все больше путешественников выбирают активный отдых вместо традиционного лежания на пляже.
Пешие походы позволяют не просто увидеть природу из окна автомобиля, а буквально окунуться в нее и открыть красивые пейзажи вблизи. Именно поэтому Доломиты стали одним из самых популярных направлений для хайкинга в Европе. Популярности региона также способствуют социальные сети: тысячи фото с горных троп, озер и панорамных вершин ежегодно привлекают новых туристов.
В то же время эксперты отмечают, что насладиться красотой этих гор могут не только опытные путешественники. Благодаря развитой сети канатных дорог и хорошо обустроенным тропам, многие маршруты доступны даже для новичков. Например, популярная тропа популярная тропа Chestnut Trail проходит через виноградники и фруктовые сады и не требует сложных подъемов.
Она имеет протяженность более 90 километров, и ее можно проходить как полностью, так и отдельными этапами в формате однодневных походов, рассказывает Klausen.it. Маршрут пролегает через террасы невысоких гор на высоте примерно 700 – 800 метров над уровнем моря.
Для тех, кто ищет более сложные приключения, есть высокогорные маршруты, в частности Alta Via 1. Они предлагают крутые подъемы и возможность покорять горные вершины, но наградой становятся невероятные панорамы Альп.
Многие туристы останавливаются в так называемых rifugio – горных приютах, где можно отдохнуть и попробовать традиционную кухню Южного Тироля и Италии. Путешественникам советуют бронировать места в таких приютах заранее, ведь самые популярные из них быстро заполняются.
