Весна уже наступила, солнечных дней становится все больше, поэтому самое время планировать поездку в горы. Мы подготовили подборку гор в Украине, которые обязательно стоит посетить весной, со ссылкой на Карпатиум.
Какие горы стоит покорить весной?
- Гора Петрос
Это серьезное испытание даже для опытных путешественников. Она является второй по популярности среди туристов и известна своим сложным рельефом. Высота вершины составляет 2020 метров, а ее склоны отличаются крутизной, каменистыми выступами и резкими погодными изменениями. Для многих альпинистов покорение Петроса становится своеобразным символом перехода на новый уровень мастерства.
Гора Петрос / фото Википедии
- Хомяк
Это идеальный вариант для новичков и семей. Гора Хомяк получила свое второе название Карпатская пирамида из-за характерной формы, напоминающей крышу. Нижние склоны покрыты хвойными лесами, а ближе к вершине растет жереп и попадаются большие каменные россыпи, покрытые мхом.
Гора Хомяк / фото "Карпатиум"
Гора расположена недалеко от села Поляница, откуда быстро можно добраться до начала маршрута. С вершины открываются прекрасные виды на хребет Яворник, горы Синяк и Довбушанку, а также на Черногорский хребет. На самой вершине установлена статуя Богородицы.
- Бребенескул
Бребенескул – вторая по высоте гора Украины, где снег иногда можно увидеть даже летом. Она расположена в самом центре Черногорского хребта. Название горы происходит от гуцульского слова, что означает "выпуклый", хотя существуют и другие версии ее происхождения. Эта вершина привлекает туристов почти так же, как и Говерла.
Бребенескул / фото "Карпатиум"
Возле нее есть самое высокогорное озеро Украины, которое завораживает своей красотой. Восхождение на Бребенескул достаточно сложное из-за крутых склонов, однако это не останавливает путешественников, которые ежегодно приезжают сюда из разных уголков мира.
- Гемба
Название горы Гемба происходит от гуцульского слова "губа", что связано с ее необычной формой. Высота вершины составляет 1491 метр. Эта гора известна своими черничными зарослями и живописным водопадом Шипот, который расположен неподалеку.
Эта вершина поражает путешественников своими огромными размерами, привлекательными панорамами и красотой от созерцания которой забываешь обо всем на свете, пишет Karpaty.love. Местность хорошо обустроена для туристов: к подножию ведет дорога, рядом есть отели, туристические тропы и сувенирные магазины.
Гемба / фото "Карпатиум"
Возле вершины работают пункты проката парапланов, квадроциклов и джипов. А для тех, кто не хочет подниматься пешком, есть кресельный подъемник, что доставит почти на вершину всего за 20 минут.
Какие еще горы стоит увидеть путешественникам?
Мы уже писали о горах Украины для начинающих, которые идеально подойдут для первой вылазки. Например, Гора Кострича. Сравнительно легкая вершина на Косовщине. Маршрут из села Кривополье требует около 3 часов и проходит через долины с панорамами на Говерлу и Петрос.
Или же, узнайте, куда пойти в Карпаты на одну ночь. Например, гора Братковская – это одна из вершин Карпат, расположена в горном массиве Горганы на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Покорить гору можно и за один день, однако для этого поход следует начинать рано утром. Лучше всего же растянуть маршрут на два дня и переночевать у подножия Братковской.