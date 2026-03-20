Если вы ищете атмосферное прибрежное место без толп туристов, Пеннан может удивить. Эта крошечная рыбацкая деревня на побережье Абердиншира расположена прямо под отвесными скалами на берегу Северного моря – и имеет только одну улицу с домами, рассказывает Daily Mail.

Смотрите также Забудьте о Комо: в Италии есть скрытый от туристов городок с островом на озере

Чем уникальна деревня Пеннан в Шотландии?

Пеннан привлекает своей дикой, почти "открыточной" красотой: белые коттеджи стоят вдоль воды, создавая атмосферу уединенной и спокойной жизни вдали от туристической суеты. Село также известно любителям кино: именно здесь снимали культовый фильм Local Hero. Знаковая красная телефонная будка до сих пор стоит в гавани, и туристы могут даже позвонить из нее.

Как выглядит село: смотреть видео

Кроме этого, место идеально подходит для неспешных прогулок: здесь есть галечный пляж, небольшая гавань и живописные виды, которые особенно впечатляют во время штормов. Любители природы также оценят возможность увидеть дельфинов и серых тюленей у побережья. Неподалеку расположены еще две популярные локации: Cullykhan Bay и местный пляж Пеннан, которые особенно привлекают в летний сезон.

Смотрите также Лучшие смотровые площадки Мадейры, на которых перехватывает дыхание: удивительное видео

Рядом с Пеннан, на побережье Абердиншир, скрывается одна из самых впечатляющих природных локаций – это морская пещера, известная как Hell's Lum, рассказывает Scotland Off The Beaten Track. Это не просто пещера, а настоящий природный "дымоход": с моря она выглядит как темное, зияющее отверстие в скалах, что сразу создает немного жуткую атмосферу.

Hell's Lum / фото Scotland Off The Beaten Track

На самом деле Hell's Lum – это часть старого тоннеля, который прорезали волны и штормы в течение тысячелетий. Он начинается с другой стороны мыса, известного как Львиная Голова, и выходит именно здесь – в виде этой глубокой вертикальной полости.

Какие еще локации Шотландии стоит увидеть туристам?