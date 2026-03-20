Остров расположен на севере Италии, неподалеку от Милана, пишет The Times. Здесь спокойная атмосфера, немного отстраненная от туристической суеты.
Читайте также Бирюзовая вода и белый песок: этот пляж в Италии считают одним из самых красивых в мире
Чем поражает остров на озере?
Когда речь заходит об итальянских озерах, то чаще всего вспоминают Гарду, Маджоре и Комо. Последняя известная локация расположена в 80 километрах отсюда и уже давно стала любимым местом состоятельных знаменитостей. На берегу озера Комо имеют имения Джордж Клуни, Мадонна, Ричард Брэнсон и Брэд Питт.
А вот озеро Орта гораздо тише и менее известно за пределами Италии. Сюда чаще всего приезжают сами итальянцы, в частности миланцы, для отдыха.
В городке Орта-Сан-Джулио нет транспорта, а узкие улочки вымощены камнем. Он известен своими узкими средневековыми улочками, волшебной площадью Мотта и видом на остров Сан-Джулио, где расположен старинный монастырь.
Орта-Сан-Джулио в регионе Пьемонт называют одним из самых романтичных городов Италии благодаря спокойной атмосфере, живописным пейзажам и исторической архитектуре. Из городка открывается вид на Монте-Розу – одну из самых высоких вершин Альп.
Здесь дороги ведут к Сакро-Монте-ди-Орта – священной горе, внесенной в список ЮНЕСКО. На территории расположено 12 часовен, которые рассказывают историю святого Франциска Ассизского.
Особой жемчужинкой является остров на озере Сан-Джулио с терракотовыми крышами и каменными башнями. Он небольшой – всего 300 метров в длину. Здесь расположены бенедиктинский монтастир и базилика IV века. Остров окутывает лишь одна улица "Путь тишины" – тропа для спокойных прогулок.
Сюда легко добраться на лодке с площади Орты всего за несколько минут. Что интересно, на острове просят тихо говорить и больше слушать воду, ветер и звуки природы. Обойти остров можно за час, однако здесь советуют не спешить, поскольку локация действительно впечатляющая.
Пока все другие озера переполнены туристами, в городке Орта сохраняется ощущение покоя. Сейчас это место до сих пор остается тихой альтернативой известным направлениям.
Что еще стоит увидеть в Италии?
Украинка, которая длительное время живет в Италии, советует путешествовать менее популярными местами в Италии, такими как Чиленто, Киоджа, Бергамо и Умбрия, чтобы избежать туристического ажиотажа, говорится в инстаграм-рилси Pollifrom. Умбрия известна своей аутентичностью и оливковым маслом, поэтому рекомендуется посетить экскурсии в Монтионе или Гауденци для ознакомления с производством оливок.
Куда поехать в Италии?
Пляж Кала-Мариолу на острове Сардиния входит в десятку лучших пляжей мира по версии Travel + Leisure.
В весеннюю пору Флоренция невероятно красива. Туристам советуют прогуляться садами Боболи или Садами Роз, из которых открывается один из самых красивых видов на город.