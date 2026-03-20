Остров расположен на севере Италии, неподалеку от Милана, пишет The Times. Здесь спокойная атмосфера, немного отстраненная от туристической суеты.

Чем поражает остров на озере?

Когда речь заходит об итальянских озерах, то чаще всего вспоминают Гарду, Маджоре и Комо. Последняя известная локация расположена в 80 километрах отсюда и уже давно стала любимым местом состоятельных знаменитостей. На берегу озера Комо имеют имения Джордж Клуни, Мадонна, Ричард Брэнсон и Брэд Питт.

А вот озеро Орта гораздо тише и менее известно за пределами Италии. Сюда чаще всего приезжают сами итальянцы, в частности миланцы, для отдыха.

В городке Орта-Сан-Джулио нет транспорта, а узкие улочки вымощены камнем. Он известен своими узкими средневековыми улочками, волшебной площадью Мотта и видом на остров Сан-Джулио, где расположен старинный монастырь.

Орта-Сан-Джулио в регионе Пьемонт называют одним из самых романтичных городов Италии благодаря спокойной атмосфере, живописным пейзажам и исторической архитектуре. Из городка открывается вид на Монте-Розу – одну из самых высоких вершин Альп.

Здесь дороги ведут к Сакро-Монте-ди-Орта – священной горе, внесенной в список ЮНЕСКО. На территории расположено 12 часовен, которые рассказывают историю святого Франциска Ассизского.

Особой жемчужинкой является остров на озере Сан-Джулио с терракотовыми крышами и каменными башнями. Он небольшой – всего 300 метров в длину. Здесь расположены бенедиктинский монтастир и базилика IV века. Остров окутывает лишь одна улица "Путь тишины" – тропа для спокойных прогулок.

Сюда легко добраться на лодке с площади Орты всего за несколько минут. Что интересно, на острове просят тихо говорить и больше слушать воду, ветер и звуки природы. Обойти остров можно за час, однако здесь советуют не спешить, поскольку локация действительно впечатляющая.

Пока все другие озера переполнены туристами, в городке Орта сохраняется ощущение покоя. Сейчас это место до сих пор остается тихой альтернативой известным направлениям.

Что еще стоит увидеть в Италии?

Украинка, которая длительное время живет в Италии, советует путешествовать менее популярными местами в Италии, такими как Чиленто, Киоджа, Бергамо и Умбрия, чтобы избежать туристического ажиотажа, говорится в инстаграм-рилси Pollifrom. Умбрия известна своей аутентичностью и оливковым маслом, поэтому рекомендуется посетить экскурсии в Монтионе или Гауденци для ознакомления с производством оливок.

