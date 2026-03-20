Якщо ви шукаєте атмосферне прибережне місце без натовпів туристів, Пеннан може здивувати. Це крихітне рибальське село на узбережжі Абердиншир розташоване просто під стрімкими скелями на березі Північного моря – і має лише одну вулицю з будинками, розповідає Daily Mail.

Дивіться також Забудьте про Комо: в Італії є приховане від туристів містечко з островом на озері

Чим унікальне село Пеннан у Шотландії?

Пеннан приваблює своєю дикою, майже "листівковою" красою: білі котеджі стоять уздовж води, створюючи атмосферу відокремленого й спокійного життя далеко від туристичної метушні. Село також відоме любителям кіно: саме тут знімали культовий фільм Local Hero. Знакова червона телефонна будка досі стоїть у гавані, і туристи можуть навіть зателефонувати з неї.

Як виглядає село: дивитись відео

Окрім цього, місце ідеально підходить для неспішних прогулянок: тут є гальковий пляж, невелика гавань і мальовничі краєвиди, які особливо вражають під час штормів. Любителі природи також оцінять можливість побачити дельфінів і сірих тюленів біля узбережжя. Неподалік розташовані ще дві популярні локації: Cullykhan Bay та місцевий пляж Пеннан, які особливо приваблюють у літній сезон.

Дивіться також Найкращі оглядові майданчики Мадейри, на яких перехоплює подих: дивовижне відео

Поруч із Пеннан, на узбережжі Абердиншир, ховається одна з найвражаючих природних локацій – це морська печера, відома як Hell's Lum, розповідає Scotland Off The Beaten Track. Це не просто печера, а справжній природний "димохід": з моря вона виглядає як темний, зяючий отвір у скелях, що одразу створює трохи моторошну атмосферу.

Hell's Lum / фото Scotland Off The Beaten Track

Насправді ж Hell's Lum – це частина старого тунелю, який прорізали хвилі й шторми протягом тисячоліть. Він починається з іншого боку мису, відомого як Левова Голова, і виходить саме тут – у вигляді цієї глибокої вертикальної порожнини.

Які ще локації Шотландії варто побачити туристам?