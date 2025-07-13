Подружжя мандрівників Кріс і Сем охрестили "Шотландськими Мальдівами" прекрасний острів Гарріс з кришталево чистими водами та недоторканою природною красою, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про острів Гарріс?

Острів Гарріс дійсно трохи схожий на Мальдіви, навіть якщо погода не така екзотична. Приголомшливі піщані пляжі на острові легко змусять відчути, що ви перебуваєте десь набагато більш у тропічному місці, ніж Шотландія.

Пляж Luskentyre Bay є одним з найвідоміших на острові з бірюзовою водою і золотистим піском, від якого перехоплює подих.

Чарівна локація у Шотландії пропонує приголомшливі пейзажі, можливості побачити дику природу, а також неймовірну історичну та археологічну історію, яку можна розповісти.



Острів Гарріс / Фото з мережі

Один з користувачів туристичного сайту Tripadvisor описав Luskentyre Bay як "один з найкращих пляжів у світі".

"Luskentyre Bay – найприголомшливіший пляж, який я коли-небудь відвідував, а це вже щось говорить, адже мені вже сімдесят років", – написав він.

Ще один відвідувач острова описує прекрасний пляж як "маленький шматочок Мальдівів на узбережжі острова Гарріс".

Пляж Scarista – це ще один з найкрасивіших пляжів острова з великими піщаними дюнами. Користувач Tripadvisor описав його як ідеальне місце для відпочинку з блакитною водою, білим піском і тишею.

Острів Гарріс на карті