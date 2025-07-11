Міська рада Пальми на Майорці була змушена закрити три популярні пляжі 10 липня після шкоди, яку завдав шторм. Мешканцям і туристам, які прямували на популярні пляжі Cala Major, Can Pere Antoni та Platja de Palma, заборонили купатися в морі, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Літо чи осінь: коли краще їхати на Майорку

Чому закрили пляжі на Майорці?

На пляжах Cala Major та Can Pere Antoni висить червоний прапор, який означає, що купання заборонено через небезпечні морські умови, такі як сильні течії, великі хвилі та інші небезпеки.

Ігнорування червоного прапора в деяких місцях може призвести до штрафу.

Пляж Platja de Palma залишається відкритимдля відвідувачів, але з прямою забороною на купання. Крім того, на Ciutat Jardí висить жовтий прапор, що означає обережність, але не повну заборону.

Закриття пляжів відбулося після дощів, що пройшли в четвер, 10 липня. У заяві міської ради йдеться, що вони сподіваються відкрити пляжі для купання якнайшвидше.

Додамо, що в Іспанії відразу 48 пляжів отримали "чорні прапори" через екологічні проблеми