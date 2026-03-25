Швеція залишається одним із найпопулярніших напрямків у Скандинавії. Країна поєднує традиції, комфорт і унікальний стиль життя, який щороку приваблює мільйони туристів, розповідає Adventures.com.

Дивіться також Україна зіграє зі Швецією у Валенсії: що слід встигнути побачити у місті до та після поєдинку

10 причин відвідати Швецію: чим країна приваблює туристів?

Природа, доступна кожному

У Швеції діє принцип Allemansrаtten – право вільно пересуватися природою. Туристи можуть гуляти, подорожувати й навіть розбивати намети майже будь-де, якщо дотримуються правил.

Дика природа та тварини

Ліси Швеції – домівка для лосів, вовків і рисей. Найбільше шансів побачити їх – на світанку або заході сонця.

Ліси Швеції / фото Air Pollution / C;imate Secretariat

Свято середини літа

Мідсаммер – одне з головних свят у країні. Шведи виїжджають за місто, танцюють, їдять традиційні страви та відзначають найдовші дні року.

Північне сяйво

У північних регіонах можна побачити Північне сяйво – природне світлове шоу, яке найкраще спостерігати з осені до весни.

Північне сяйво у Швеції / фото Canva

Атмосферне Різдво

Зимою країна перетворюється на казку: ярмарки, глінтвейн і святкові традиції створюють особливу атмосферу.

Стокгольм – серце країни

Столиця розташована на 14 островах і поєднує історичну архітектуру з сучасним дизайном, музеями та затишними кав'ярнями.

Культура сауни

Сауни – важлива частина життя шведів. Їх можна знайти всюди: від спортзалів до будиночків у лісі.

Фіка – більше, ніж кава

Традиція fika – це щоденна перерва на каву з десертами, яка для шведів є способом спілкування та відпочинку.

Дивіться також Забудьте про популярні курорти: ось 3 маловідомі напрямки Європи, які варто відвідати цього літа

Національна кухня

Окрім відомих фрикадельок, варто спробувати сендвіч-торт smоrgаstаrta, булочки з корицею та оселедець у різних варіаціях.

Культурна спадщина

У Швеції є сотні музеїв. Серед найвідоміших – Скансен, перший у світі музей просто неба, де можна побачити, як жили шведи в минулому.

Цікаво: Національна збірна України з футболу 26 березня проведе матч проти збірної Швеції з футболу у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2026. Поєдинок відбудеться на стадіоні Estadio Ciudad de Valencia, а старт гри запланований на 21:45 за київським часом, пише uaf.ua.

