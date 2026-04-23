Прямо у центрі Бухареста розташована одна з найвідоміших і водночас найсуперечливіших будівель Європи – палац Парламенту. Це гігантська споруда, яка поєднує в собі ознаки архітектурної розкоші, політичної історії та масштабного будівельного проєкту епохи Чаушеску. З посиланням на Rolandia та Bucharest Through The Lens розповідаємо найцікавіші деталі.

Чому палац Парламенту у Бухаресті вважають однією з найбільших і найсуперечливіших будівель світу?

Палац Парламенту, який також відомий як "Народний дім", був зведений у період правління Ніколае Чаушеску як символ його режиму та амбітної програми перебудови міста. Для його будівництва було знесено значну частину історичного центру Бухареста, що викликало масштабні суспільні дискусії як у минулому, так і сьогодні.

Які є цікаві факти про палац?

Це одна з найбільших адміністративних будівель у світі за площею, поступається лише Пентагону.

Усередині налічується понад тисячу приміщень, частина з яких досі не використовується.

Для будівництва знесли цілі історичні райони Бухареста, включно з церквами та житловими кварталами.

Проєкт реалізовувався як частина масштабної перебудови столиці за часів Чаушеску.

Будівля й сьогодні споживає величезні обсяги енергії, порівнянні з потребами невеликого міста.

Усередині працює Національний музей сучасного мистецтва, який намагається переосмислити спадщину споруди.

Попри суперечливу історію, палац залишається однією з головних туристичних атракцій Румунії.

Після падіння комуністичного режиму будівля отримала нову роль: тут розмістили парламент Румунії, а також відкрили культурні інституції, що мали змінити її символічне значення.

