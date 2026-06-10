Попри усі очевидні переваги, Любляна залишається непопулярним туристичним напрямком. Видання Travel Off Path розповіло, чому ця європейська столиця точно варта уваги.

До теми Це одна з найкрасивіших країн Середземномор'я і ось 5 причин, чому її варто побачити

Чому варто побачити Любляну?

Любляну назвали "кишеньковим культурним центром" через її скромні розміри – площа столиці становить 163 кілометри квадратних. Тут нема величної римської арени чи романтичної французької вежі, зате є неймовірно красиві краєвиди на Альпи.

Через місто протікає річка Любляниця, яка ділить історичний центр столиці на дві частини. Саме тому у Любляні є дуже багато мостів різних форм, найпопулярніший з них – Потрійний міст у центрі. Насправді це три мости, перший з яких з'явився ще у 1842 році. Згодом місто розширювалося, людей стало більше і виникла потреба збільшити перехід через річку. Влада вирішила не змінювати старий міст і на початку 1930-х років до нього добудували ще два. Так міст став називатися Потрійний і навіть потрапив до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вид з висоти на Потрійний міст / Фото Depositphotos

Ще одна обов'язкова до відвідування локація – Центральний ринок. Тут можна знайти багато смачних місцевих продуктів – сири, ковбасу, мед тощо. Найкращий оглядовий майданчик на місто відкривається з Люблянського замку, якого можна дістатися на фунікулері. А якщо ви хочете побачити панораму, на якій буде і ця могутня середньовічна фортеця, то найкраща локація – кафе на даху Nebotičnik.



Люблянський замок / Фото Ihor Berehivskyi

Старе місто Любляни заворожує своєю спокійною атмосферою – тут є будинки епохи Габсбургів, бруковані вулички та затишні кав'ярні.

Ще одна перевага столиці Словенії – це високий рівень безпеки. Тут рідко трапляються дрібні крадіжки, а насильницькі злочини – взагалі майже відсутні. У Індексі безпеки мандрівників Любляна отримала аж 87 балів.

Чому варто відвідати Словенію у 2026 році?

Казкова Любляна – це не єдина причина, чому варто спланувати подорож у Словенію. Ця країна точно вартує уваги завдяки дивовижній природі. Тут є одні з найкрасивіших озер у Європі – Блед і Бохінь, мальовничі Юлійські Альпи та узбережжя Адріатичного моря.

По суті, Словенія поєднала у собі все – гори, морський відпочинок і атмосферні середньовічні міста. Усе, що треба, це орендувати автомобіль і досліджувати дивовижні куточки цієї країни. Відсутність натовпів туристів на популярних локаціях робить Словенію ще цікавішою для тих мандрівників, які обирають автентичний досвід.