Це місто – Куенка. Воно розташоване у центральній частині Іспанії в регіоні Кастилія-Ла-Манча. Детальніше про нього розповідає Lonely Planet.

Читайте також 3 години у черзі до фото: відео, як туристи заполонили озеро Комо

Чому варто відвідати Куенку в Іспанії?

Історія Куенки дуже довга – місто збудували маври ще у 714 році. Три століття Куенка процвітала як укріплена цитадель, аж поки в 11 столітті не почалися битви між християнами і мусульманами. У 1177 році місто захопив Король Альфонсо XIII, а правління маврів завершилося.

Нині Куенка належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Історичний центр міста розташований на краю скелястого обриву у гирлі двох річкових ущелин. Символом міста є Casas Colgadas – так звані "висячі будинки". Історія цих трьох будинків, від яких перехоплює подих, достеменно невідома. Припускають, що їх збудували на краю скелі десь у 15 – 16 століттях, а хтось стверджує, що вони існували ще у мавританський період.

Щоб зберегти унікальні стародавні будівлі, міська влада викупила їх. Сьогодні там функціонує Музей абстрактного мистецтва.

Краєвиди у місті просто вражають – річки, каньйони, середньовічна архітектура. Туристам варто пообідати в одному з ресторанів, у яких балкони звисають просто над прірвою і здається, що вони от-от впадуть – щоправда, така розвага точно не підійде для тих, хто боїться висоти.



Місто Куенка в Іспанії

Зверніть увагу! Видання Which? визнало Куенку одним з найкращих маловідомих міст Іспанії, які варто відвідати туристам. Завдяки драматичним пейзажам та унікальній архітектурі Куенка приваблює тих, хто шукає небанальні враження.

Чим туристам зайнятися у Куенці?

Вирушити у пішохідну екскурсію містом.

Зустріти неймовірний захід сонця на оглядовому майданчику біля пішохідного моста Пуенте-де-Сан-Пабло – тут відкривається краєвид на все місто.

Завітати у неоготичну Церкву святого Павла, яка наче схиляється над краєм скелі.

Залишитися на ніч у парадорі – розкішному готелі у пам'ятці культури. У Куенці їх є два: один розташований всередині домініканської церкви, а інший – у середньвічному замку.

Вирушити у похід місцевістю довкола міста – тут є величні каньйони, можливості для каякінгу тощо.

Відвідати Parque Natural de la Serranía de Cuenca – доісторичний заповідник з масивними доломітовими скелями, які виникли ще у крейдовий період.

Де розташоване місто Куенка: карта

Куди поїхати у подорож в Європі?