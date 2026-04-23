Прямо в центре Бухареста расположено одно из самых известных и одновременно самых противоречивых зданий Европы – дворец Парламента. Это гигантское сооружение, которое сочетает в себе признаки архитектурной роскоши, политической истории и масштабного строительного проекта эпохи Чаушеску. Со ссылкой на Rolandia и Bucharest Through The Lens рассказываем самые интересные детали.

Почему дворец Парламента в Бухаресте считают одним из крупнейших и самых противоречивых зданий мира?

Дворец Парламента, который также известен как "Народный дом", был возведен в период правления Николае Чаушеску как символ его режима и амбициозной программы перестройки города. Для его строительства была снесена значительная часть исторического центра Бухареста, что вызвало масштабные общественные дискуссии как в прошлом, так и сегодня.

Какие есть интересные факты о дворце?

Это одно из крупнейших административных зданий в мире по площади, уступает только Пентагону.

Внутри насчитывается более тысячи помещений, часть из которых до сих пор не используется.

Для строительства снесли целые исторические районы Бухареста, включая церкви и жилые кварталы.

Проект реализовывался как часть масштабной перестройки столицы во времена Чаушеску.

Какой размер дворца

Здание и сегодня потребляет огромные объемы энергии, по сравнению с потребностями небольшого города.

Внутри работает Национальный музей современного искусства, который пытается переосмыслить наследие сооружения.

Несмотря на противоречивую историю, дворец остается одной из главных туристических достопримечательностей Румынии.

После падения коммунистического режима здание получило новую роль: здесь разместили парламент Румынии, а также открыли культурные институты, которые должны были изменить его символическое значение.

