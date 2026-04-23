Стокгольм называют "Северной Венецией", поскольку шведская столица раскинулась аж на 14 островах между озером Меларен и Балтийским морем, пишет In Journal. Вода здесь тоже присутствует везде – от пешеходных дорожек и мостов до паромов, которые соединяют разные части города.
Почему стоит поехать в Стокгольм весной?
Есть 7 причин влюбиться в этот город, и каждая из них особенная. Если вы еще не определились с путешествием этой весной, то делимся преимуществами Стокгольма, которые помогут понять особенность города.
Сочетание истории и современного дизайна
Старинная атмосфера Стокгольма органично переплетается с современным стилем жизни. Особенно это чувствуется в Гамла Стан – историческом центре города с узкими улочками, цветными домами и уютными площадями. Среди них выделяется Стурторьет – одна из самых известных локаций для фото.
Район дает возможность увидеть маленькие галереи, антикварные лавки, дизайнерские бутики и кафе. Здесь же находится Королевский дворец Стокгольма – одна из крупнейших королевских резиденций Европы.
Интересные музеи
На острове Юргорден расположен музей АВВА, где можно даже вместе выступать с виртуальными участниками группы.
Рядом расположен Скансен – первый в мире музей под открытым небом, который показывает традиционную жизнь Швеции через дома, ремесла и животных. Ценители искусства могут посетить Музей-ателье Карла Эльдса – камерное пространство, посвященное скульптуре.
Вкусная кухня
Одной из главных гастрономических точек Стокгольма является Östermalms Saluhall – исторический рынок XIX века. Здесь можно найти классические шведские блюда и современную скандинавскую кухню, которая уже стала популярной в мире.
Но настоящим символом местной культуры является фика. Это кофе с выпечкой, чаще всего с булочкой kanelbulle.
Среди популярных мест: Pascal Kaffebar с минималистичным интерьером и качественным кофе, Drop Coffee с известным кофе в Стокгольме и Två Systrars Bageri – пекарня со шведскими пирожными.
Искусство под землей
Стокгольмский метрополитен часто называют самой длинной арт-галереей в мире, поскольку многие станции оформлены как настоящие художественные объекты. Особенно впечатляет станция Кунгстредгорден, которая выглядит как подземная пещера.
Лучший закат солнца
Одним из самых приятных бесплатных варивнтов отдыха – наблюдение за закатом солнца.
В Стокгольме есть две лучшие локации – Скиннарвиксбергет, самая высокая природная точка в центральной части города, и набережная Монтелиусвеген. Отсюда открываются красивые панорамы на старый город, воду и мосты.
Идеи для поездок за пределы города
Если есть время, то можно исследовать окрестности. Популярным вариантом может быть поездка во дворец Дроттнингхольм, который входит в список ЮНЕСКО и является резиденцией королевской семьи.
Также можно прогуляться по Стокгольмскому архипелагу, который состоит из 30 тысяч островов. К нему можно добраться на пароме. Среди самых красивых – Сандхамн и Финнхамн.
Весна – идеальное время для поездки
Весной город заметно меняется, поскольку дни становятся длиннее, оживает природа, а температура уже становится комфортной для прогулок. Вдоль воды снова появляется жизнь, кафе открывают летние террасы, а парки наполняются людьми.
Атмосфера здесь активная и расслабленная одновременно, поскольку жители наслаждаются солнцем, городом начинают активно передвигаться на велосипедах, а паромы между островами курсируют чаще, поэтому Стокгольм выглядит очень привлекательно.
Швеция предлагает уникальное сочетание дикой природы и современной культуры, включая возможность увидеть северное сияние, пишет Adventures.com. В этой стране также празднуют середину лета. Праздник называется Мидсаммер. В это время шведы выезжают за город, танцуют, едят традиционные блюда и отмечают самые длинные дни года.
Также страна славится культурой саун и разнообразной национальной кухней, что привлекает туристов со всего мира.
