Понца – это настоящий глоток свежего воздуха в шумном итальянском лете. Здесь нет толп туристов, зато есть красивые пляжи, красочные дома и вкусная местная кухня. Подробнее об этом острове рассказывает Travel Off Path.

Что известно об острове Понца возле Рима?

Пока туристы съезжаются на Амальфитанское побережье, Понца остается любимцем местных, которые стремятся убежать от толп и городского шума. Именно сюда в летний отпуск приезжают итальянцы, которым не нужны шумные пляжные клубы и переполненные пляжи.

Добраться до Понци можно на лодке из Рима – плыть около часа. Посетители прибывают в небольшой портовый городок Понца-Порто, с которого начинать знакомство с островом. После прогулки красочными улочками стоит арендовать лодку, чтобы увидеть всю красоту острова.

К большинству красивых пляжей, скалистых бухт и живописных деревень на Понци невозможно добраться по суше – только на лодке. Туристы могут почувствовать себя настоящими "колумбами", когда будут путешествовать на лодке вокруг Понци.

К слову, в этой недоступности и кроется причина того, что Понца до сих пор остается секретным островом. Большинство пляжей здесь скалистые и не такие гламурные, как на популярных курортах, а это не совсем то, что ищет массовый турист. Этот остров идеально подойдет для тех, кто хочет почувствовать настоящую аутентичную атмосферу и отдохнуть без толпы.

Где расположен остров Понца: карта

Какие самые красивые бухты увидеть на Понце?

Vogue назвал несколько красивых бухт, до которых можно добраться на такси или автобусе. Для этого направляйтесь в Le Forna, где увидеть указатели – La Caletta и Piscine Naturali. Это красивые скалистые бухты, где можно арендовать шезлонг с зонтиком и провести замечательный день на пляже. Или же можно арендовать каяк или сап и исследовать залив. Для туристов с маленькими детьми подойдет мелководная бухта Cala Fonte.

Но до лучших бухт и пляжей на Понци можно добраться только на лодке.

