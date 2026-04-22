Европейские авиакомпании сокращают количество рейсов и увеличивают цены на билеты. Однако в случае отмены перелета для пассажиров предусмотрена компенсация. Подробнее о ней рассказала стюардесса из Украины Татьяна Иванихина.

Компенсируют ли отмененный рейс?

Если ваш рейс отменили, то не надо падать в панику. Если отмена произошла по вине авиакомпании, то убытки обязательно компенсируют. То есть не просто вернут стоимость билета, но и выплатят дополнительные средства.

По словам Иванихиной, размер компенсации в Евросоюзе зависит от:

расстояния перелета – чем оно больше, тем больше компенсация. Это может быть 250, 400 или 600 евро;

времени, на который задержали рейс или за сколько времени до вылета его перенесли или отменили. Компенсируют те рейски, которые опаздывают более чем на 3 часа;

причины отмены или переноса.

Если пассажирам предоставили альтернативный рейс и они прилетели почти вовремя, то компенсация может составлять 50%. При овербукинге компенсация такая же, а также есть возможность выбирать – получить деньги или билет на другой самолет.

Какие авиакомпании уже отменили рейсы?

На днях председатель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Волш заявил, что до конца мая в Европе могут начать отменять рейсы из-за дефицита горючего, особенно – в страны Азии. Как пишет Euractiv, Евросоюз планирует предложить "добровольную координацию", чтобы распределять топливо по всей Европе и избежать регионального дефицита,

Однако отмены начались раньше – крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa 21 апреля заявила, что с июня отменяет 20 тысяч рейсов. Правда, это касается только нерентабельных маршрутов по Европе. Оптимизация затронет 6 хабов: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Вена, Брюссель и Рим.

Такое сокращение составляет всего лишь 1% от общего объема пассажирских перевозок авиакомпании, но оно позволит сэкономить 40 тысяч тонн авиационного топлива.

Как эскалация на Ближнем Востоке повлияла на туризм?

В начале весны атаки Ирана по странам Персидского залива всколыхнули туристическую отрасль. Множество туристов не могли добраться домой из-за закрытых аэропортов. Это касалось не только тех, кто отдыхал в Дубае, но и туристов в Азии, у которых были пересадки в ОАЭ. Людям пришлось переплачивать огромные деньги и лететь с семью пересадками, чтобы добраться в Украину. К счастью, за несколько дней ситуация стабилизировалась и аэропорты снова начали работать.