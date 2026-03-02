Ситуация на Ближнем Востоке уже ударила по сфере туризма – некоторые застряли в транзитных зонах, другие вынуждены искать альтернативные маршруты через третьи страны. Как украинцы возвращаются домой в условиях эскалации и что советуют тем, кто только планирует путешествие читайте в материале 24 Канала.

В какой ситуации оказались украинские туристы?

Туристический агент со Львова Елена Матвияс рассказала, что ситуация сейчас неутешительная. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что компенсируют расходы на питание и проживание тем туристам, которые застряли в стране из-за отмененных авиарейсов. Однако это касается не всех эмиратов. Если в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме за туристов действительно заплатит правительство, то в Дубае украинцы вынуждены платить самостоятельно.

Учитывая недешевые цены в отелях и то, что многие туристы не имеют возможности продолжить отпуск, на который и так долго откладывали деньги, турагентка советует искать более дешевое жилье на местном сайте Dubizzle.

Обратите внимание! Украинская певица MamaRika сейчас также заблокирована в Дубае с маленьким сыном. Она рассказала, что впервые за 3 года привезла ребенка отдохнуть от взрывов, но они застали их и здесь. Уехать семья не может, поэтому просто мониторит новости в надежде на стабилизацию ситуации.

Вечером 2 марта авиакомпания Emirates заявила, что восстанавливает ограниченное количество рейсов из аэропортов Дубая, однако о стабильном сообщении речь пока не идет. По словам Елены Матвияс, вылететь можно из аэропорта в столице Омана Маскате. Добраться туда из Дубая можно на автомобиле и уже на месте купить билет в любую страну Евросоюза или в Стамбул – отсюда будет проще вернуться домой в Украину.

Пострадали и те туристы, которые отдыхали в странах Азии, а возвращаться должны были с пересадкой в Дубае. Многим пришлось лететь с огромной стыковкой – через Сингапур, Куала-Лумпур, Эфиопию и Китай. Пользовательница threads @stars_shooting_ рассказала, что ее ждет настоящее шоу "Орел и Решка", ведь ей предстоит дорога Бали – Куала-Лумпур – Сингапур – Эфиопия – Стамбул – Краков. Как выяснилось, таких туристов сейчас немало.

Аэропорт Сингапура / Фото Depositphotos

Будет ли эвакуация украинцев с Ближнего Востока?

В МИД призвали украинцев, которые вынужденно находятся в ОАЭ или Бахрейне, заполнить информационно-учетную форму. Эта форма является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас МИД и ГУР совместно работают над вопросом эвакуации украинцев из стран Ближнего Востока, а все обращения граждан отслеживают.

Куда сейчас не стоит лететь на отдых?

Елена Матвияс советует воздержаться от отдыха в странах Ближнего Востока, а если очень хочется экзотики, то лететь с пересадками во Франкфурте или Стамбуле. Однако она заметила, что и цены сейчас сильно выросли.

Советую бронировать те направления, из которых в Украину можно добраться наземным транспортом, – это страны Европейского Союза, Албания и Турция. Такая ситуация уже была в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Тогда туристы в Египте могли ждать рейс 3 – 8 дней, потому что чартеров не хватало на всех,

– объяснила турагентка.

Если хочется не типичного европейского отдыха, а чего-то более интересного, то можно выбрать между Канарскими островами и Мадейрой. Они расположены в Европе, но благодаря климату и океану природу здесь очень отличается.