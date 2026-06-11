Часто путешественники сталкиваются с неприятными сюрпризами,, когда пытаются расплатиться безналичным в отдаленных уголках мира. О том, в каких популярных странах бумажные деньги до сих пор незаменимы, сообщает Daily Mail. Эксперты отмечают, что заблаговременная подготовка валюты поможет сэкономить значительные суммы.

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Почему динамическая конвертация валюты DCC является ловушкой для туристов?

Одним из самых больших финансовых вызовов при снятии средств за границей является динамическая конвертация валюты (DCC). Когда банкомат предлагает рассчитаться или снять деньги в вашей родной валюте, он обычно применяет крайне невыгодный обменный курс.

Куда бы вы ни отправились, хорошим правилом будет взять немного больше наличных,, чем вы планируете потратить,, поскольку полагаться на снятие средств в банкоматах съест ваш отпускной бюджет. Это связано с тем, что зарубежные операторы банкоматов часто взимают плату за использование своих автоматов и предлагают невыгодные обменные курсы,

– объясняет Лора Эванс-Фиск, руководитель отдела цифровых технологий и взаимодействия в Eurochange.

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Почему в Германии и Албании до сих пор нужны бумажные деньги?

Несмотря на статус крупнейшей экономики Европы, Германия остается очень консервативной в вопросах оплаты. Около 58 процентов транзакций здесь до сих пор осуществляются наличными из-за исторического недоверия местных жителей к финансовым институтам. Туристам советуют всегда иметь при себе не менее 100 евро на мелкие расходы.

В Албании за каждый снятие в банкомате придется заплатить комиссию до 800 ALL / фото Canva

В Албании ситуация похожа на, особенно за пределами крупных городов, таких как Тирана или Влёра. Местная валюта – албанский лек (ALL) – необходима для оплаты такси, кафе и покупок на рынках. Бесконтактные платежи ограничены лимитом в 2000 ALL, а за каждый снятие в банкомате придется заплатить комиссию до 800 ALL.

Почему в странах Северной Африки действуют валютные ограничения?

Марокко и Тунис имеют так называемую закрытую валюту. Это означает,, что марокканский дирхам (MAD) и тунисский динар (TND) невозможно приобрести или обменять за пределами этих стран. Обмен приходится осуществлять непосредственно по прибытии в аэропортах или специальных пунктах.

В Марокко почти 90 процентов всех покупок осуществляются исключительно за наличные. Вечером в банкоматах часто заканчиваются деньги, а лимит на снятие составляет около 2000 MAD. В Тунисе наличные нужны даже на заправках, а снимать средства рекомендуют только в банкоматах при официальных банках, чтобы избежать мошенничества.

В Алжире ситуация еще сложнее: на 100 000 населения приходится всего 12 банкоматов. Официальный курс в банкоматах на 30 процентов ниже, чем на черном рынке, а международные карты часто вообще не принимаются.

Египет также поощряет использование наличных денег. Менее трех процентов египтян имеют кредитные карты, поэтому египетские фунты (EGP) понадобятся везде: от сувенирных лавок до такси.

Какие финансовые нюансы ждут туристов в Азии?

В Камбодже безналичные расчеты почти не используются местным населением. Хотя банкоматы в туристических центрах выдают как доллары США, так и камбоджийские риели, комиссия за каждую транзакцию очень высока и составляет от 3 до 6,60 фунтов стерлингов.

Вьетнам также требует наличия местного донга (VND). Здесь действуют низкие лимиты на снятие средств – в среднем эквивалент 60 – 90 фунтов стерлингов в день, что заставляет путешественников часто пользоваться банкоматами и каждый раз переплачивать за комиссию.

Индия остается рынком с высоким уровнем использования наличных денег. Из-за недавнего снижения лимитов на снятие средств до 388 фунтов стерлингов в день, путешественникам приходится совершать несколько транзакций подряд, что существенно увеличивает расходы на банковские сборы,

– рассказывает Лора Эванс-Фиск, эксперт Eurochange.

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Как избежать лишних расходов во время поездки в Иорданию?

В крупных городах Иордании, таких как Амман или Петра, карты принимают без проблем. Однако во время путешествий в пустыню или отдаленные районы без иорданского динара (JOD) не обойтись. Местные банкоматы часто ограничивают однократный снятие суммой в 250 JOD, а комиссия за использование иностранной карты может достигать 5 JOD за транзакцию.

Для минимизации потерь эксперты советуют заранее покупать валюту перед выездом или пользоваться специальными предоплаченными картами для путешественников, которые предлагают более выгодные условия конвертации.