Эксперты Time Out составили подборку бюджетных курортов Европы, где можно прекрасно отдохнуть и при этом не потратить целую кучу денег.

Куда бюджетно поехать на море в Европе?

Дуррес, Албания

Адриатическое побережье Дурреса, возможно, не такое живописное, как в южной части Албании, которую омывает Ионическое море, но зато здесь туристов приятно удивят цены. Когда говорят о бюджетной Албании, то имеют в виду именно Дуррес, ведь в популярном Ксамили цены совсем небюджетные. Еще одним преимуществом отдыха во втором по величине городе Албании является возможность совместить пляжный отдых с исследованием бурной истории страны.

Пляж в Дурресе / Фото Depositphotos

Ираклион, Греция

Греческий остров Крит на первый взгляд не назовешь бюджетным курортом, однако, если постараться, то в городе Ираклион можно найти доступные варианты для отдыха. Здесь туристам точно не будет скучно или недостаточно красиво – в городе есть красивые золотые пляжи и древняя архитектура. Пляж Амудара даже отмечен престижной наградой "Голубой флаг", которая выдается только самым чистым пляжам.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, где в Европе есть самые чистые пляжи. Выяснилось, что больше всего пляжей, которые отмечены наградой "Голубой флаг", есть в Испании – аж 642. В то же время на первом месте в рейтинге стран с самыми чистыми водами является Кипр.

Как пишет Travel Off Path, ночь в роскошном 5-звездочном отеле в Ираклионе стоит в среднем 99 долларов за ночь. Уличная еда обойдется в 5 долларов, а кофе – 3,5 доллара. Все пляжи в городе бесплатные.

Неум, Босния и Герцеговина

Неум – это единственный город Боснии и Герцеговины, который имеет выход к морю, а потому это уже немалая причина, чтобы его посетить. Этот город буквально разделяет Хорватию из-за чего его прозвали "Неумским коридором". По данным в Википедии, прямая длина береговой линии страны составляет всего 9 километров.

Море здесь спокойное и предлагает идеальный отдых – залив Неум-Клек защищен от открытых морских ветров хорватским полуостровом Пелешац и собственным полуостровом Клек. Туристов на пляже не так много, как в популярных курортах Хорватии, поэтому это настоящий тихий оазис.

Кофе здесь обойдется всего в 2 доллара, ночь в отеле – 70 долларов, а хороший обед на двоих – 30 долларов.

Отдых в городе Неум / Фото Depositphotos

