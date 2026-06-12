Повод вспомнить о ней сегодня – футбольный: сборная ЮАР в 2026 году в четвертый раз в своей истории играет на Чемпионате мира, причем впервые после домашнего турнира 2010, когда мир сходил с ума от громких вувузел. 24 Канал же расскажет подробнее об этой стране для путешественников.

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Почему Йоханнесбург не стал столицей ЮАР и при чем здесь золотая лихорадка?

Сборная Южно-Африканской Республики в 2024 году завоевала бронзу на Кубке африканских наций. Но в первом матче, которым открылся Чемпионат мира по футболу 2026, подопечные тренера Уго Броса проиграли Мексике. Впрочем, все чудеса Мундиаля еще впереди, а настоящие чудеса ЮАР скрываются не на футбольных полях, а на ее политической и туристической карте.

Крупнейшим и самым богатым мегаполисом страны является Йоханнесбург, однако он не имеет статуса столицы. До 1886 года этого гиганта вообще не было на карте – здесь простирались земли республики Трансвааль, которой управляли буры, потомки голландских поселенцев. Все изменилось в конце XIX века, когда в горах нашли золото.

Это было одно из крупнейших открытий золотоносных месторождений в истории человечества. Сюда мгновенно устремились тысячи искателей приключений, спровоцировав безумную золотую лихорадку. А новое поселение назвали Йоханнесбургом в честь двух местных чиновников Трансвааля, которых звали Йоханнесами.

Поскольку золото залегало глубоко, развитие инфраструктуры требовало гигантских усилий, и всего за 10 лет поселение превратилось в огромный административный и промышленный центр. Сегодня это экономическое сердце страны, где, к слову, на арене FNB Stadium (бывшая Soccer City) на 95 тысяч зрителей проходил финал ЧМ-2010.

Йоханнесбург – не столица, но мегаполис с богатой и насыщенной жизнью: смотрите видео PoPDAPHNE

Но когда в начале XX века происходило государственное перераспределение, Йоханнесбург признали слишком молодым, чтобы отдать ему столичные лавры. Вот так вместо одной столицы ЮАР получила три. Причина кроется в банальной неспособности бывших противников договориться после ожесточенных англо-бурских войн. Чтобы избежать нового конфликта, властные полномочия просто разделили.

Тогда Претория , бывшая столица Трансвааля, стала административной столицей ЮАР – именно там сосредоточена исполнительная власть, работает правительство и расположены иностранные посольства.

, бывшая столица Трансвааля, стала административной столицей ЮАР – именно там сосредоточена исполнительная власть, работает правительство и расположены иностранные посольства. Судебную власть передали Блумфонтейну , столице другой бурской республики – Оранжевого Свободного Государства, где теперь заседает Верховный апелляционный суд.

, столице другой бурской республики – Оранжевого Свободного Государства, где теперь заседает Верховный апелляционный суд. А законодательным сердцем страны стал живописный Кейптаун, где работает парламент.

Где в ЮАР можно встретить настоящих пингвинов и что еще там посмотреть?

Если Йоханнесбург называют двигателем страны, то Кейптаун – это ее душа и один из самых красивых городов планеты. Здесь на маленьком клочке земли удивительно сочетаются небоскребы, величественный океан и горы с плоской вершиной Тейбл-Маунтин (Столовая гора) и знаменитым пляжем Боулдерс. Нельзя обойти вниманием и остров-тюрьму Роббен, где в свое время удерживали Нельсона Манделу.

Также именно там родилась легенда о крае света – месте встречи холодного Атлантического и теплого Индийского океанов (мыс Доброй Надежды и мыс Агульяс). Но главная экзотика Кейптауна – это местные пляжи, где свободно гуляют уникальные африканские пингвины. Они прекрасно себя чувствуют в Африке, ведь температура воды у западного побережья даже летом редко превышает 16 – 17 градусов

Туристы побывали в Кейптауне и поделились своим списком must-do: смотрите видео worldwildhearts

И как не упомянуть о Национальном парке Крюгер, главной сафари-локации страны. Это огромный заповедник, где почти гарантированно можно увидеть "большую африканскую пятерку" – льва, леопарда, слона, носорога и буйвола

В целом, Южная Африка – это удивительный мир, где дикая природа граничит с ультрасовременными мегаполисами, а история удивляет на каждом шагу. Однозначно стоит открыть для себя этот удивительный край контрастов, который оставит воспоминания на всю жизнь.

Какие тайны скрывают соседние с ЮАР Эсватини и Лесото?

Помимо самой ЮАР, на юге Африки есть немало других феноменов, заслуживающих внимания. Одним из таких является крошечная абсолютная монархия Эсватини, которая также имеет две официальные столицы, а ее король выбирает себе новых жен во время традиционного массового танца камыша.

Еще одним географическим парадоксом является Лесото – уникальное государство-анклав, полностью окруженное территорией ЮАР. Сегодня его гордо называют "Королевством в небе". Это единственная независимая страна в мире, 100% территории которой расположено на высоте более 1000 метров над уровнем моря, а 75% площади занимают величественные горы.