Привід згадати про неї сьогодні – футбольний: збірна ПАР у 2026 році учетверте у своїй історії грає на Чемпіонаті світу, причому вперше після домашнього турніру 2010, коли світ божеволів від гучних вувузел. 24 Канал же розповість докладніше про цю країну для мандрівників.

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Чому Йоганнесбург не став столицею ПАР і до чого тут золота лихоманка?

Збірна Південно-Африканської Республіки у 2024 році виборола бронзу на Кубку африканських націй. Але у першому матчі, яким відкрився Чемпіонат світу з футболу 2026, підопічні тренера Уго Броса програли Мексиці. Утім, усі дива Мундіалю ще попереду, а справжні дива ПАР ховаються не на футбольних полях, а на її політичній та туристичній карті.

Найбільшим і найбагатшим мегаполісом країни є Йоганнесбург, проте він не має статусу столиці. До 1886 року цього велетня взагалі не існувало на карті – тут розстилалися землі республіки Трансвааль, якою керували бури, нащадки голландських поселенців. Усе змінилося наприкінці XIX століття, коли у горах знайшли золото.

Це було одне з найбільших відкриттів золотоносних покладів в історії людства. Сюди миттєво ринули тисячі шукачів пригод, спровокувавши шалену золоту лихоманку. А нове поселення назвали Йоганнесбургом на честь двох місцевих чиновників Трансвааля, яких звали Йоганнесами.

Оскільки золото залягало глибоко, розбудова інфраструктури вимагала гігантських зусиль, і всього за 10 років поселення перетворилося на величезний адміністративний та промисловий центр. Сьогодні це економічне серце країни, де, до слова, на арені FNB Stadium (колишня Soccer City) на 95 тисяч глядачів проходив фінал ЧС-2010.

Йоганнесбург – не столиця, але мегаполіс із багатим та насиченим життям: дивіться відео PoPDAPHNE

Але коли на початку XX століття відбувався державний перерозподіл, Йоганнесбург визнали занадто молодим, щоб віддати йому столичні лаври. Ось так замість однієї столиці ПАР отримала три. Причина криється у банальній нездатності колишніх супротивників домовитися після запеклих англо-бурських воєн. Щоб уникнути нового конфлікту, владні повноваження просто розділили.

Тоді Преторія , колишня столиця Трансваалю, стала адміністративною столицею ПАР – саме там зосереджена виконавча гілка влади, працює уряд та розташовані іноземні посольства.

, колишня столиця Трансваалю, стала адміністративною столицею ПАР – саме там зосереджена виконавча гілка влади, працює уряд та розташовані іноземні посольства. Судову владу віддали Блумфонтейну , столиці іншої бурської республіки – Помаранчевої Вільної Держави, де тепер засідає Верховний апеляційний суд.

, столиці іншої бурської республіки – Помаранчевої Вільної Держави, де тепер засідає Верховний апеляційний суд. А законодавчим серцем країни став мальовничий Кейптаун, де працює парламент.

Де у ПАР можна зустріти справжніх пінгвінів і що ще там подивитися?

Якщо Йоганнесбург називають двигуном країни, то Кейптаун – це її душа та одне з найкрасивіших міст планети. Тут на маленькому клаптику землі дивовижно поєднуються хмарочоси, величний океан та гори з пласкою вершиною Тейбл-Маунтін (Столова гора) і знаменитим пляжем Боулдерс. Не можна оминути увагою й острів-в'язницею Роббен, де свого часу утримували Нельсона Манделу.

Також саме там народилася легенда про край світу – місце зустрічі холодного Атлантичного та теплого Індійського океанів (мис Доброї Надії та мис Агульяс). Та головна екзотика Кейптауна – це місцеві пляжі, де вільно гуляють унікальні африканські пінгвіни. Вони чудово почуваються в Африці, адже температура води біля західного узбережжя навіть улітку рідко вища за 16 – 17 градусів

Туристи побували у Кейптауні та поділилися своїм списком must-do: дивіться відео worldwildhearts

І як не згадати про Національний парк Крюгер, головну сафарі-локацію країни. Це величезний заповідник, де майже гарантовано можна побачити "велику африканську п'ятірку" – лева, леопарда, слона, носорога та буйвола

Загалом, Південна Африка – це дивовижний світ, де дика природа межує з ультрасучасними мегаполісами, а історія дивує на кожному кроці. Однозначно варто відкривати для себе цей дивовижний край контрастів, що залишає спогади на все життя.

Які таємниці приховує сусідні з ПАР Есватіні й Лесото?

Окрім самої ПАР, на півдні Африки є чимало інших феноменів, які заслуговують на увагу. Одним із таких є крихітна абсолютна монархія Есватіні, яка також має дві офіційні столиці, а її король обирає собі нових дружин під час традиційного масового танцю очерету.

Ще одним географічним парадоксом є Лесото – унікальна держава-анклав, повністю оточена територією ПАР. Сьогодні її гордо називають "Королівством у небі". Це єдина незалежна країна у світі, 100% території якої розташовано на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря, а 75% площі займають величні гори.