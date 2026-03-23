Це Лесото, яку ще називають "Королівством у небі". За матеріалами gov.ls розповідаємо про це докладніше.

Найвища країна планети, де навіть долини – це гори: що варто знати про Лесото?

Лесото – це королівство на півдні Африки та єдина країна у світі, вся територія якої розташована вище за 1000 метрів над рівнем моря. Але цей факт навіть не найбільш вражає, бо є інший рекорд: найнижча точка країни – 1400 метрів – є найвищою найнижчою точкою серед усіх держав планети.

Для порівняння, найвища гора України Говерла сягає 2061 метра, а Лесото лише стартує з позначки, що складає дві третини цієї висоти. Найвища вершина при цьому, гора Табана-Нтленьяна, має 3482 метри й покрита снігом від травня по вересень.

Понад 80% країни лежить вище за 1800 метрів, а отже й клімат тут геть не звичний африканський. Мовиться про прохолодне літо, справжні зими зі снігом, і кришталево чисте повітря.

Одним із найдраматичніших об'єктів Лесото є водоспад Малецуньяне біля містечка Семонконґ, "Місце диму". Він падає з висоти 192 метри прямовисним каскадом у глибоку ущелину, формуючи неймовірної краси краєвид.

А поряд ще й розташований найдовший комерційний мотузяний спуск у світі, задокументований у Книзі рекордів Гіннесса. Це 204 метри скелею вниз – і лише 4 людини можуть спуститися щодня, бо кожна проходить дуже сувору підготовку.

Знайомтеся з Лесото – найнижча точка цієї країни вища за Говерлу

Щоб потрапити до Лесото, більшість туристів долає перевал Сані – один із найвидовищніших на маршрутах Африки. Це крутий серпантин серед скель Дракенсберзького хребта, на вершині якого – на висоті понад 2800 метрів – стоїть, уявіть собі, бар.

Цікавий факт: у Лесото збереглися сотні слідів динозаврів віком близько 200 мільйонів років. Найбільші колекції – у Кутінгу та поблизу Рома, деякі доступні буквально за два кроки від дороги.

У Лесото популярний унікальний спосіб пересування – верхи на конях породи басото, виведених місцевими горянами спеціально для крутих гірських схилів. Символом культури басото, до слова, є традиційна барвиста накидка – у горах досі зустрічають закутаних у них вершників, і цю картину не знайти більше ніде в Африці.

