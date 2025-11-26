Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Сан-Томе і Прінсіпі: чому це недооцінений туристичний рай?

Сан-Томе і Прінсіпі – це невелика острівна держава біля узбережжя Західної Африки, покрита пишною зеленню, тропічними лісами та приголомшливими пляжами. Її часто називають "Африканськими Галапагосами" через багату дику природу та еко-розкішний відпочинок, який не вдарить по бюджету.

Сан-Томе і Прінсіпі / фото The Guardian

Хоча країна є другою найменшою в Африці, вона може похвалитися великою кількістю ендемічних видів птахів, земноводних та рептилій. Середні витрати туриста на день становлять близько 240 доларів (економний відпочинок від 105 доларів, люксовий до 460 доларів).

Сан-Томе і Прінсіпі відносно безпечні для відвідувачів, рівень злочинності низький, але рекомендується уникати носіння цінностей та великої кількості готівки. На двох островах доступні численні атракції:

Байя-дас-Агульяс: величні гранітні стовпи, що стирчать із моря.

Морепродукти на півночі Сан-Томе: свіжі страви з португальськими смаками.

Рока Агуа-Ізе: одна з перших плантацій какао.

Як зазначає Planet Escape, ці локації також варто обов'язково запланувати під час візиту:

1. Національний парк Обо

Покриває близько 30 відсотків островів, з горами, тропічними лісами та водоспадами. Тут ростуть ендемічні рослини та живуть рідкісні птахи й тварини. Ідеальне місце для трекінгу та спостереження за природою.

Національний парк Обо / фото Visit World

2. Піко Као-Гранде

Вулканічний моноліт висотою 663 метри із унікальною формою, популярний для альпінізму та фотографій. Навколишні ліси багаті на ендемічних птахів і метеликів.

3. Praia Banana, острів Принцип

Ідилічний пляж із золотим піском і бірюзовою водою, оточений тропічною рослинністю. Його арочна форма нагадує банан, а спокійна атмосфера робить його ідеальним для усамітнення.

Praia Banana, острів Принцип / фото TripAdvisor

