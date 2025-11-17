Якщо ви мрієте відпочити у справжньому раю – тому, який ще зберіг свою первозданність, – варто поспішити. Daily Mail зібрав 5 таких місць, які варто побачити зараз. Про це повідомляє 24 Канал.

Які пляжі варто відвідати поки вони не стали надто популярними?

Палаван, Філіппіни

На острові Палаван є красиві білосніжні лагуни і вапнякові скелі Ель-Нідо і Корон. Тут не менш красиво, ніж в Таїланді, але значно менше туристів.

Сабах на острові Калімантан

За словами туристичного експерта Маттіа Вальдегамбері, пляжі малайзійського штату Сабах на суші оточені тропічними лісами, а у воді – красивим кораловим рифом. Тут можна організувати як комфортний та розкішний відпочинок, так і дикий. Усе залежить від побажань туристів.



Курорт у Сабаху / Фото Depositphotos

Кханом, Таїланд

Експертка з туризму Джанін Ліч радить відвідати це тихе рибальське містечко на південно-східному узбережжі Таїланду. Тут варто замовити прогулянку на човні, щоб побачити рідкісних рожевих дельфінів, а також прогулятися мальовничими стежками і побувати у печерних комплексах.

Сумба, Індонезія

Цей острів пропонує спокійний відпочинок на райських пляжах. Тут також є багато можливостей для дайвінгу.

Це ідеальне місце для ознайомлення з традиційною племінною культурою, поєднаною з розслаблюючим пляжним відпочинком та чудовим дайвінгом,

– додала Ліч.



Один з пляжів на острові Сумба / Фото Depositphotos

Острови Комодо та Флоренс в Індонезії

Незаймані острови Комодо та Флорес можуть похвалитися рожевими піщаними пляжами, діючими вулканами та кораловим рифом. Тут можна зустріти гігантського комодського варана, дослідити традиційні села та здійснити круїз між безлюдними острівцями.

Кожен з них пропонує ті ж бірюзові води, дайвінг світового класу та краєвиди з джунглями, що і їхні більш відомі сусіди, але без натовпів,

– пояснив Вальдегамбері.

Які курортні місця вже втратили свій шарм через туризм?

Як тільки відео чи фото з красивих локацій потрапляють у соцмережі, вже через кілька років ці раніше райські пляжі перетворюються на місця, де піску навіть не видно через величезну кількість різноколірних рушників відпочивальників. Така доля спіткала не один курорт у світі.

Як пише CNN, багато азійських курортів, серед яких Балі та Пхукет, втратили свою атмосферу. Зараз вони переповнені туристами, через що страждають не тільки відпочивальники, а й місцеві мешканці. Балі забруднений пластиком, тут проблеми з питною водою, а на дорогах – страшенні затори.

Які ще місця варто побачити якомога швидше?

Раніше ми розповідали про 7 дивовижних локацій нашої планети, які варто побачити допоки вони не стали мейнстримом. Серед них є як міста, так і цілі країни. У список потрапили регіон Астурія, який вважають справжньою перлиною Іспанії, Монголія, Словенія, Уганда та інші.