Про місце, яке варто побачити всім, хто зібрався у Валенсію, розповіла користувачка тіктоку Анна Тищенко, інформує 24 Канал.

Яке місце варто побачити у Валенсії?

Torres de Serranos – це одна з головних пам'яток Іспанії. Збували ворота ще у 14 столітті, а збереглися вони аж до сьогодні. Колись Torres de Serranos були головною брамою Валенсії, а зараз – локація з неймовірним видом.

Сюди варто прийти не лише за історією, а й за краєвидом. З вершини видно старе місто і одне з найкрасивіших місць Валенсії – парк Турія,

– розповіла Анна.

Вхід у Torres de Serranos коштує 2 євро, а для пенсіонерів і студентів – 1 євро. Ворота відчинені щодня з 10:00 по 19:00, а в неділю – до 14:00.

Красива локація у Валенсії: відео

Що відомо про історію Torres de Serranos?

Як пише Spain Voyages, основною функцією Torres de Serranos було зміцнення оборони Валенсії, а тому будували вежі з цільного каменю. Цю споруду використовували не лише як головний вхід у місто, але і як місце, в якому проводили різні церемонії й зустрічали поважних гостей.

У 16 столітті вежі перетворили на тюрму для в'язнів зі шляхетних родин та лицарів. Тут утримували невільників аж 300 років, аж поки їх не перевели у монастир.

Згодом частину міської стіни знесли, а арки веж замурували. Глобальну реставрацію проводили у 1893 – 1914 роках. Під час громадянської війни в Іспанії у Torres de Serranos зберігали дорогоцінні твори мистецтва.

