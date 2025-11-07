Регіон Галісія відрізняється від сонячного середземноморського узбережжя Іспанії, пише 24 Канал з посиланням на Express. Він відомий пишними зеленими ландшафтами, скелястим узбережжям і помірним кліматом.

Дивіться також Ви мусите знати це про Мадейру, щоб не розчаруватися в острові

Що відомо про регіон Галісія в Іспанії?

Відносна маловідомість Галісії частково пояснюється віддаленістю та доступністю. Регіон здається віддаленим у порівнянні з Майоркою чи Тенерифе, але це допомогло його зберегти автентичний шарм.

Коротка поїздка на човні від міста Віго веде до островів Сієс, які можна сплутати з Карибами. Острови входять до складу визнаного ЮНЕСКО Національного парку Атлантичних островів, природного середовища, яке робить його винятковим місцем для спостереження за дикою природою.

Острови Сієс на карті

Білі піски, бірюзові води та кремезні скелі роблять це місце абсолютно несхожим на будь-яке інше на континенті.

Архіпелаг Сієс складається з трьох островів: Монте-Агудо (Monte Agudo), О-Фаро (O Faro) й Сан-Мартіньо (San Martiño). Перші два з'єднані довгою смугою піску: пляжем Rodas, однією з перлин островів Сієс. Пляж був визнаний найкращим у світі за версією The Guardian.



Острови Сіє / Фото Alamy

Дрібний білий пісок, прозорі смарагдові води та природні дюни вражають своєю красою. Пляж зручно розташований поблизу причалу, легко доступний та ідеально підходить для одноденної прогулянки.

На острови можна дістатися тільки на поромі, а кількість відвідувачів влітку обмежена. Це означає, що прогулюючись пляжем Rodas, можна відчути себе так, ніби ви натрапили на таємний рай, а не приєдналися до натовпу відпочивальників.

Соснові ліси, пішохідні стежки й скелі додають відчуття пригоди, а води Атлантичного океану ідеально підходять для освіжаючого купання після ранкової прогулянки.

Як пише видання Express, острови настільки красиві, що римляни назвали їх "островами богів".

Де відпочити в Іспанії?