Про найпопулярніші напрямки для зимівлі 24 Каналу розповіла Наталія Якименко, директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!".

Де українці проводять зиму?

Українці все частіше обирають зимівлю у країнах, де стабільна погода, гарна інфраструктура й смачна їжа. У таких місцях можна орендувати квартиру або будинок на кілька місяців, працювати дистанційно й відновити сили. Після кількох тижнів під сонцем люди повертаються додому з новою енергією,

– розповіла Наталія.

ОАЕ – комфорт і передбачуваність

Зима в Об'єднаних Арабських Еміратах – це стабільне тепло (+25…+28 градусів), море і європейський рівень сервісу. Найпопулярніші місця для зимівлі – Дубай і Рас-ель-Хайма, де є апартаменти на будь-який бюджет, швидкий інтернет і велика англомовна спільнота.

Для багатьох перевагою є також невелика різниця в часі – працювати з клієнтами з України тут зручно.

ОАЕ приваблюють своїми футуристичними міськими пейзажами, розкішними торговими центрами, безпечними вулицями й можливістю поєднати роботу з відпочинком біля моря.

"Я щозими їжджу в Дубай на місяць. У мене двоє маленьких дітей, які ще не ходять до школи, тому це наш спосіб уникнути холодів. Беру з собою маму – вона допомагає з малими, поки я працюю. На відміну від холодного та сирого Києва діти не хворіють, ми багато гуляємо, купаємось, а я встигаю працювати і насолоджуватись теплом", – розповіла киянка Дарина.



Дубай – ідеальний варіант для зимування / Фото Depositphotos

Балі – спокій і природа

Балі вже кілька років залишається символом "slow life" – повільного, усвідомленого способу життя. Острів приваблює не лише серферів і йогів, а й дистанційних працівників.

Популярні райони для тривалої оренди – Чангу, Убуд, Семін'як. Тут багато кав'ярень, де можна працювати з ноутбуком, і спільнот іноземців, які створюють відчуття комфорту та підтримки.

Окрім мальовничих пляжів і рисових терас, Балі славиться своєю атмосферою гармонії – тут легко уповільнитись і відновити баланс після напруженого року.

Це вже другий рік, як я зимую на Балі. Першу половину дня присвячую собі – займаюся йогою, гуляю, ходжу на пляж. Починаю працювати о 15:00, коли в Україні ранок, і працюю до вечора. Такий ритм мені дуже підходить,

– поділилася львів'янка Іванна.



Туризм на Балі / Фото Depositphotos

Таїланд – смачно, тепло і без поспіху

Таїланд щороку залишається одним із найулюбленіших напрямків для українців. Сезон з листопада по березень – найкомфортніший: у цей період тут сухо, сонячно, а температура повітря становить близько +30 градусів. Для зимівлі найчастіше обирають Пхукет, Самуї, Крабі або північний Чіангмай, де життя спокійніше й дешевше.

Тут доступне житло, розвинений транспорт і знаменита тайська кухня – свіжа, ароматна, з морепродуктами й великою кількістю овочів. А ще – посмішки місцевих і невимушена доброзичливість, які створюють відчуття дому навіть далеко від України.

Мені просто не вистачає сонця. Узимку важко працювати, коли за вікном темно о 16:00. Плюс складно в періоди відключення світла – я живу на 18 поверсі, все на електриці. У Таїланді мій ранок починається зі світла і тепла, і це зовсім інше відчуття життя,

– поділилася киянка Ірина.



Відпочинок у Таїланді / Фото Depositphotos

Тенеріфе – європейська зима без снігу

Канарські острови, зокрема Тенеріфе, – це частина Іспанії, але з кліматом, що нагадує вічне літо. Температура взимку тут рідко опускається нижче +22 градусів, а вода в океані залишається придатною для купання.

Тенеріфе приваблює українців спокоєм, чистим повітрям і різноманіттям: тут можна піднятися на вулкан Тейде, прогулятися старими містечками Ла-Оротава чи Гарчіко або відпочити на пляжах Коста-Адехе. Різниця в часі – лише дві години, тож працювати онлайн дуже зручно.

"Минулого року ми з подругою поїхали на Тенеріфе, бо там живе наша знайома. Зупинились у неї на кілька тижнів, потім орендували житло. Вразила чистота, спокій і відчуття безпеки. Дуже європейський, затишний острів", – розповіла Ольга з Дніпра.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про те, що варто знати всім туристам, які зібралися на Тенеріфе. Наприклад, якщо ви хочете активного відпочинку, тут не варто бронювати готелі зі системою "все включено". Тенеріфе – дуже цікавий острів, а такий формат просто "прив'яже" вас до готелю.



Відпочинок на Тенеріфе / Фото Depositphotos

Іспанія – середземноморський баланс

Для тих, хто не хоче летіти надто далеко, підійдуть і материкові курорти Іспанії. Малага, Валенсія, Аліканте та Барселона залишаються популярними серед українців завдяки поєднанню м'якого клімату, розвиненої інфраструктури та розміреного ритму життя.

Тут завжди є що подивитись: історичні центри міст, музеї, ресторани з морепродуктами, місцеві ринки. І, звісно, море поруч – навіть узимку приємно прогулятись уздовж узбережжя.



Набережна у Малазі / Фото Depositphotos

Зимівля в теплих країнах – не масовий тренд, але дедалі більше українців відкривають для себе цю можливість. Причини різні – від бажання уникнути морозів до потреби в зміні обстановки та перезавантаженні після важкого року.