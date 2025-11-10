Видання Travel + Leisure попросило відомих туристичних експертів назвати атмосферні й дуже красиві місця у світі, які, на їхню думку, вже невдовзі можуть стати переповненими туристами. Саме тому їх слід побачити якомога швидше. Про це повідомляє 24 Канал.

Які маловідомі місця світу варто відвідати, поки їх не заполонили туристи?

1. Астурія, Іспанія. Цей регіон – справжня "прихована перлина", яка ще не розкрита для масового туриста. Астурія розташована між Біскайською затокою та гірським хребтом Пікос-де-Европа. Вона вражає красивою природою, автентичними селами і мальовничими пляжами. В Астурії варто спробувати місцевий сидр, який виготовляють за особливою технологією.

2. Монголія. Ця країна у Східній Азії точно не є популярною серед туристів, але в цьому її краса. Подорож Монголією – це поєднання незайманої природи та унікального культурного досвіду. Туристам радять спробувати верхову їзду з мисливцями на беркутів.



Краєвиди у Монголії / Фото Depositphotos

3. Сардинія, Італія. Італійці їдуть на цей острів, коли хочуть відпочити від метушні і насолодитися відпочинком посеред красивої природи. Через зручні пляжі, мальовничі пішохідні стежки та дикі ландшафти – тут здається, що опинився на вітальній листівці. На Сардинії лише починають з'являтися великі курорти, тож зараз цей острів пропонує автентичну і спокійну атмосферу.

Зверніть увагу! Сардинію визнали найкращим місцем для сімейного відпочинку влітку 2026 року. Тут є піщані пляжі з пологим заходом і спокійним морем, багато розваг і для маленьких дітей, і для підлітків. Крім того, острів не переповнений туристами, тому можна дійсно комфортно відпочити.

4. Абруццо, Італія. Цей мальовничий гірський регіон на півночі Італії має аж 3 національні парки. Тут гірські стежки пролягають крізь середньовічні села, зруйновані замки та широкі долини, на яких можна зустріти диких коней.

5. Словенія. Уже невдовзі Словенія може стати новим туристичним магнітом, адже останніми роками її відвідує все більше туристів. Ця країна приваблює мандрівників казковими локаціями, як-от озера Блед або Бохінь, що нагадують кадр з мультика.



Озеро Блед у Словенії / Фото Depositphotos

До речі, озеро Бохінь потрапило до рейтингу 15 найкращих місць у Європі за рейтингом Lonely Planet. Зокрема, його визнали найкрасивішим озером у Європі. Ця казкова водойма розташована у Національному парку Триглав і має площу 318 метрів квадратних. Озеро Бохінь є не таким популярним, як озеро Блед, тож і туристів тут менше.



Озеро Бохінь восени / Фото Depositphotos

6. Нафпліон, Греція. Нафпліон – це більш автентична альтернатива популярним Санторіні і Міконосу. Це місто розташоване всього за 2 години їзди від Афін, але досі не є популярним серед туристів. А даремно! Тут є атмосферні бруковані вулички, венеційські фортеці та неокласичні маєтки.

7. Уганда. Ця країна на сході африканського континенту є поєднанням унікальної дикої природи та комфортних готелів. Уганда активно розвиває туризм і пропонує мандрівникам високогірні номери посеред лісів. Експерти прогнозують, що невдовзі Уганда стане популярною серед туристів, які полюбляють розкіш.