Тревел-блогерка @jane.prorvina створила відео з місцями, які найкраще розкривають характер Лондона. Саме їх варто відвідати, якщо ви вперше приїхали у столицю Великої Британії. Про це повідомляє 24 Канал.

Куди піти в Лондоні, якщо ви тут вперше?

1. У Лондоні є багато дзеркальних хмарочосів, з вершини яких відкриваються захопливі види на все місто. Мандрівниця радить відвідати хоча б одну безкоштовну терасу на хмарочосі, а краще – дві. Наприклад, вона була на оглядових майданчиках з садами Sky Garden та The Garden at 120. Тут окрім краєвидів на місто, є розкішні сади, в яких можна прогулятися.

2. Покататися на Uber Boat – пасажирському човні, який возить людей по Темзі. Він має понад 20 зупинок і проїжджає повз найкрасивіші види на місто. Таке таксі – чудова заміна звичайному круїзу.

3. Прогулятися у Гринвіцькому парку. Тут розташований нульовий меридіан і саме звідси розпочинається відлік світового часу.

4. Щоб відчути себе справжнім британцем, варто сходити на традиційне англійське післяобіднє чаювання з сендвічами і солодощами.

5. Також авторка відео радить відвідати Музей природознавства, за вхід у який не треба платити. У холі можна побачити скелет кита, а в інших залах є скелети динозаврів, метеорити та дуже багато цікавого. Музей славиться не тільки експонатами, а й своєю розкішною архітектурою.

Зверніть увагу! На початку року туристичний ресурс TripAdvisor визнав Лондон найкращим туристичним напрямком у світі у 2025 році. Рейтинг формувався на основі відгуків туристів, зібраних за попередній рік.

6. На Bank Station можна побачити колоритне поєднання традиційної та сучасної архітектури Лондона.

7. Поблизу розташований відомий ринок Borough Market з величезними чергами, але дуже смачною їжею.

8. З ринку вже недалеко до Тауерського моста, який є символом Лондона. Його відкрили ще у 1894 році.

9. Обов'язково відвідайте мальовничий St. James's Park, де можна побачити білочок, гусів і почути співи пташок.

10. Поблизу Лондона розташована студія кінокомпанії Warner Brathers, у якій знімали фільми про Гаррі Поттера. Квитки сюди треба брати завчасно. І хоч до цього місця далеченько їхати і загалом тут дорого, та, за словами авторки, це точно того вартує. Тут буде цікаво навіть тим, хто не є фанатом "Гаррі Поттера".

Що треба знати перед тим, як їхати в Лондон?

Погода у Лондоні зазвичай дощова, а тому експерти Lonely Planet радять обов'язково взяти з собою дощовик і вдягатися шарами, аби за потреби можна було щось зняти. У місті краще користуватися громадським транспортом, адже з автомобілем може бути складно – тут важко знайти місце для паркування, а за в'їзд у центр міста стягується плата.

Столики у ресторанах бронюйте заздалегідь, щоб потім не вечеряти у першому кращому закладі. Експерти радять бути ввічливими і постійно використовувати слова "дякую" і "будь ласка", адже це дуже важливо для британців.