Май и июнь – одни из самых удачных периодов для путешествий. Во многих странах уже устанавливается стабильно теплая и солнечная погода, но еще нет пикового наплыва туристов и высоких сезонных цен. Именно поэтому эти месяцы идеально подходят для тех, кто хочет совместить комфортную температуру, меньшее количество людей и более выгодные предложения, рассказывает Daily Mail.

Куда поехать в мае?

Среди лучших вариантов – это карибский регион, где температура в мае достигает около 30 градусов – идеальное время для прогулок колониальными городами и отдыха на пляжах до начала сезона дождей. Еще одно популярное направление Доминиканская Республика, где воздух прогревается до 31 градуса, рассказывает The Times.

Здесь сочетаются комфортная жара, теплое море и менее людные курорты. Любителям активного отдыха и атмосферы островов стоит обратить внимание на Барбадос. В мае здесь также около 31 градусов, а кроме пляжей, доступны водные виды спорта и яркая ночная жизнь.

Для тех, кто предпочитает мегаполисы, подойдет Сингапур – современный город с температурой около 32 градусов, где сочетаются небоскребы, гастрономия и зелень. Также хорошим выбором станет Египет, где примерно 32 градуса и благоприятные условия для экскурсий к историческим достопримечательностям и отдыха на Красном море до наступления экстремальной жары.

Куда ехать в июне?

В июне отличным вариантом становится Италия. Здесь около 28 градусов – комфортная температура для исследования городов, побережья и винодельческих регионов без изнурительной жары. Не менее популярна Греция, где температура до 30 градусов, сухая погода и идеальные условия для отдыха на островах и купания в море.

Стабильное тепло предлагает Испания: около 30 градусов на материке и немного прохладнее на Канарских островах, что делает направление универсальным для различных форматов отдыха. В июне Барселона лучше всего подходит для тех, кто хочет совместить осмотр достопримечательностей и городской отдых: здесь комфортная погода без сильной жары, поэтому удобно гулять возле Саграда Фамилия, Парк Гуэль и вдоль Ла-Рамбли, рассказывает Zicasso.

Балеарские острова (в частности Майорка и Менорка) идеальны для пляжного отдыха и активных развлечений в теплом море. Коста-Дорада прекрасно подходит для семей с детьми благодаря безопасным пляжам и спокойной атмосфере. Галичина хороший вариант для тех, кто хочет избежать толп и увидеть более аутентичную Испанию. А Севилья станет лучшим выбором для пар и молодоженов благодаря романтической атмосфере, узким улочкам и вечерним прогулкам вдоль реки Гвадалквивир.

Для тех, кто ищет что-то более экзотическое, подойдет Бразилия. В июне здесь около 25 градусов – мягкая и комфортная погода без чрезмерной влажности, идеальна для знакомства с культурой и природой.

