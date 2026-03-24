Ціни на авіаквитки й без того рідко бувають низькими, але коли мова заходить про преміальні класи, суми зростають у рази. Перельоти у першому класі можуть коштувати тисячі, а інколи й десятки тисяч доларів залежно від маршруту та рівня сервісу . Нижче, з посиланням на Booking.com, розповідаємо про найдорожчі авіаквитки у світі.

Яка вартість найдорожчих квитків?

До переліку найдорожчих авіаперельотів у світі входять і преміальні класи провідних авіакомпаній, які пропонують пасажирам не просто комфорт, а справжній люкс у небі. Так, верхній клас від Virgin Atlantic на рейсі з Лондона до Нью-Йорку коштує від 6 000 доларів. Пасажирам пропонують повноцінні ліжка, масажні функції в кріслах, дизайнерські піжами, а також трансфер із водієм і доступ до преміальних лаунжів.

Ще більш ексклюзивний досвід пропонує "Резиденція" від Etihad Airways на рейсі з Абу-Дабі до Нью-Йорку. Це фактично трикімнатний люкс із вітальнею, спальнею та душем, де пасажирам доступні персональний дворецький і приватний кухар.

Один із найрозкішніших варіантів – люкси першого класу Singapore Airlines на рейсах із Сінгапуру до Парижа. Це повністю закриті кабіни, які можна об'єднувати у двоспальні простори, з ресторанним рівнем харчування та доступом до приватних лаунжів.

Скільки коштує найдорожчий квиток на літак?

Перше місце серед найдорожчих авіаквитків у світі займає перший клас авіакомпанії Emirates на літаку Airbus A380. Переліт, наприклад, з Нью-Йорку до Дубая в один бік обійдеться щонайменше у 10 500 доларів (405 тисяч гривень). Пасажирам пропонують приватний люкс із розсувними дверима від підлоги до стелі, крісло з ефектом нульової гравітації та власний мінібар.

Однією з головних особливостей є можливість прийняти душ прямо під час польоту на висоті понад 12 тисяч метрів із використанням преміальної косметики Bulgari. Окрім цього, пасажири першого класу отримують доступ до вишуканого меню a la carte, створеного шеф-кухарями рівня Мішлен. Такий формат подорожі вважається одним із найрозкішніших у світі авіаперельотів.

Літак Airbus A380, який використовує Emirates, вражає своїми масштабами та технічними характеристиками, пише Emirates. Його вага становить від 510 до 575 тонн, а розміри настільки великі, що довжину можна порівняти з двома синіми китами, а висоту з п'ятьма жирафами. Загалом конструкція літака налічує близько 4 мільйонів окремих деталей.

