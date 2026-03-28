Турагентка Виктория, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @viktoriyadiadius, объяснила, что Ксамиль – специфический курорт, который подойдет не для всех туристов.

Кому не подойдет отдых в Ксамиле?

Ксамиль – это для тех, кто хочет эстетический инстаграмный отдых. Пляжи и природа здесь действительно очень красивые.

Там есть белоснежные пляжи, шикарное бирюзовое море, но там нет больших отелей на системе "все включено". Нет отелей со своими пляжами. Нет того всего, что нужно, чтобы просто отдыхать на берегу моря на территории отеля,

– объяснила Виктория.

Поэтому если вы хотели ленивый отдых на пляже, Ксамиль точно не вариант. Здесь для туристов есть небольшие отели, а большинство красивых пляжей платные. Отдых может оказаться значительно дороже, чем вы планировали, ведь цены на этих пляжах недешевые.

Ксамиль прекрасно подойдет для молодежи, пар и различных "инстатуров", однако семьям с детьми, которые любят организованный отдых, лучше выбирать отели в Влёре или Саранде. Зато в Ксамиль можно приехать автобусом на один день.

Пляжи в Ксамиле напоминают Мальдивы: видео

Кстати, издание Express советует посетить Ксамиль, пока он не стал слишком популярным среди туристов со всего мира. Также стоит обратить внимание на малоизвестный живописный залив Порто-Палермо, который предлагает спокойный отдых.

